Los sindicatos llevan al Serla la negociación del convenio de la ORA y no descartan la huelga

Los sindicatos UGT y CCOO en Castilla y León acudirán al Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) para intentar desbloquear la negociación del convenio colectivo de los trabajadores y trabajadoras del servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento (ORA) en Valladolid, gestionado por la empresa Dornier, debido a la «intransigencia» de la que acusan a la empresa.

Según informaron ambos sindicatos a través de un comunicado remitido a Ical, la medida se considera el último intento de alcanzar un acuerdo antes de valorar la convocatoria de huelga, tras siete reuniones mantenidas con la dirección de la empresa que han arrojado el resultado de «posturas más alejadas que nunca» entre las partes.

Tal y como señalan UGT y CCOO en su comunicado, «desde el inicio del proceso, Dornier solo ha planteado recortes sustanciales en los derechos de la plantilla, como la la eliminación del complemento de incapacidad temporal (IT), la congelación del plus de antigüedad, la supresión de la prima anual de 445 euros por no absentismo, y el empeoramiento de la distribución de la jornada anual para el personal controlador/a».

«Todo ello a cambio de una subida salarial mínima e insuficiente», según denuncian los sindicatos, que consideran «injustificable» esta propuesta, «especialmente cuando el contrato con el Ayuntamiento de Valladolid ha supuesto un incremento de ingresos del 25,32% para Dornier desde 2017», gracias a dos ampliaciones de plazas en la zona ORA. «A pesar de este crecimiento, la plantilla no ha aumentado, sino todo lo contrario: de 94 trabajadores se ha pasado a 84 en el centro de trabajo actual», apuntan los sindicatos.

Por ello, y dado que esta situación «vulnera lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas del contrato con el Ayuntamiento», que especifica que ante un incremento del número de plazas de aparcamiento «la empresa adjudicataria deberá aumentar el número de controladores de servicio en cada momento en la proporción de uno por cada 130 nuevas plazas», CCOO y UGT exigen a Dornier una negociación «real» que respete los derechos laborales, reconozca el esfuerzo de la plantilla y cumpla con los compromisos adquiridos en el contrato de concesión.