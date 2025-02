Los sindicatos aplauden que Renault Valladolid monte para Mitsubishi el nuevo Grandis

En positivo, por lo que tiene de una posible mayor carga de trabajo para Renault Valladolid. Así es como han recibido los sindicatos más representativos ... en la empresa la noticia de que el nuevo Mitsubishi Grandis, un SUV «dirigido a familias jóvenes activas que necesitan espacio y versatilidad», se ensamblará en la factoría de la provincia. Según ha anunciado la firma japonesa, el vehículo tiene como destino el mercado europeo, se presentará en julio y saldrá a la venta a finales del próximo otoño.

La compañía del rombo tiene una alianza con Mitsubishi Motors para la fabricación de determinados modelos. Es el caso del ASX, el todoterreno urbano gemelo del Captur que ya se monta en la planta de la avenida de Madrid y al que se sumará el Grandis. Este último contará con «un conjunto completo de tecnologías ADAS y conectividad con Google integrado» así como dos motores híbridos (MHEV y HEV), en consonancia con el hecho de que el Grupo Renault tiene su polo de hibridación en España y en su desarrollo ha sido vital el centro de I+D+i con sede en Valladolid.

«Lo vemos con buenos ojos, claro, faltaría más», señala Adolfo Arnáez, el secretario general de UGT en Renault España, quien recuerda que «ya vimos con buenos ojos dentro del acuerdo pasado entrar a 'rascar' dentro del mercado de los clientes de Mitsubishi» pero matiza que por el momento «no hay nada oficial». De ahí que no disponga de datos sobre cuáles podrían ser las nuevas necesidades. «No sabemos en qué cantidad estaría cuantificada la carga de trabajo», indica Arnáez, a quien la experiencia acumulada le lleva a pensar que «obedece más a una sinergia natural», es decir, que «igual que tenemos el Captur transformado a Mitsubishi este nuevo modelo Symbioz se haga también Mitsubishi«.

En la misma línea se expresa Sergio García Delgado, responsable de CCOO en el gigante francés de la automoción. «Lo que queremos es fabricar. Sea Mitsubishi o sea lo que sea, fabricar y tener aquí buena carga de trabajo, mínimo para mantener dos turnos, y todo lo que venga después siempre va a ser bienvenido», sentencia. Al hilo de esto, el representante de Comisiones Obreras apunta que «ojalá nos traiga el tercer turno, pero somos realistas y según está la situación creemos no va a variar mucho», por cuanto «el ASX es lo mismo que el Captur y el Grandis es lo mismo que el Symbioz». «En pocas semanas quitamos el turno de noche –está prevista su supresión la semana del 24 de marzo– y ojalá trajera un tercer turno este coche, pero no lo vemos porque no creamos un nuevo vehículo, creamos un nuevo nombre nada más», resume.

El último día, el 28 de marzo

El delegado de la Confederación General del Trabajo, Miguel Ángel León, expresa por su parte que «a CGT siempre le parece bien que haya carga de trabajo en las factorías de Renault, siempre y cuando esos contratos sean en unas condiciones dignas», una categoría en la que a su juicio no entran «las condiciones de entrada que hay, con unos contratos únicamente de seis meses cobrando el 72,5% de lo que cobramos los que estamos indefinidos» que no se ajustan a su reivindicación de que «a igual trabajo, igual salario». Respecto a la posibilidad de que el desembarco del Grandis sirva para apuntalar el turno de noche, coincide con sus compañeros en la «falta de información». «La única noticia que tenemos es que ha empezado a desmontarse poco a poco y que el 28 de marzo es el último día que se trabaja» en ese horario, detalla.

Fuentes de Renault se limitan a confirmar que «estamos trabajando para poder industrializar un Mitsubishi», una estrategia que definen como «algo natural dentro del acuerdo que tenemos con ellos». En este sentido, puntualizan que «lo mismo que hay un Mitsubishi derivado del Captur, esperemos que adicionalmente haya un Mitsubishi derivado de otro modelo». En relación a la posibilidad de recuperar el que se conoce internamente como turno C (el de mañana es el A y el de tarde el B), por último, reiteran lo que ya han manifestado en ocasiones anteriores, que el fabricante «va adecuando sus turnos de producción en función de las necesidades del mercado».