Sebastián Yatra durante el concierto

Sebastián Yatra durante el concierto José C. Castillo

Sebastián Yatra triunfa en el Cosquin Rock con más de 10.000 asistentes

El festival celebrado en el Pingüinos Arena presume orgulloso de artistas internacionales y de su zona gastronómica con tres estrellas Michelin

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:25

Más de 10.000 personas han disfrutado de Cosquin Rock, un festival para paladear la música y también la gastronomía, durante su segunda edición ... en Valladolid. Sebastián Yatra, el artista colombiano, ha sido el cabeza de cartel y el principal reclamo del festival interpretando temas como 'Vagabundo' o 'Tacones Rojo'. El público vallisoletano, y procedente de diferentes partes de la geografía española, esperaba ansioso la llegada el colombiano, que acumula cerca de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify. La zona gastronómica del festival ha contado con la participación de tres estrellas Michelin: La Botica de Matapozuelos, Alquimia y Taller de Arzuaga. Como maridaje, y como no podría ser de otra manera en Valladolid, Ribera de Duero ha deleitado a los participantes con sus tintos intensos, blancos vibrantes y rosados frescos.

