Sebastián Yatra triunfa en el Cosquin Rock con más de 10.000 asistentes

Más de 10.000 personas han disfrutado de Cosquin Rock, un festival para paladear la música y también la gastronomía, durante su segunda edición ... en Valladolid. Sebastián Yatra, el artista colombiano, ha sido el cabeza de cartel y el principal reclamo del festival interpretando temas como 'Vagabundo' o 'Tacones Rojo'. El público vallisoletano, y procedente de diferentes partes de la geografía española, esperaba ansioso la llegada el colombiano, que acumula cerca de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify. La zona gastronómica del festival ha contado con la participación de tres estrellas Michelin: La Botica de Matapozuelos, Alquimia y Taller de Arzuaga. Como maridaje, y como no podría ser de otra manera en Valladolid, Ribera de Duero ha deleitado a los participantes con sus tintos intensos, blancos vibrantes y rosados frescos.

La segunda edición de Cosquin Rock en Valladolid, el hermano pequeño del prestigioso festival de música rock que se celebra anualmente en Argentina desde el año 2001, abría sus puertas a las 16:30 horas de la tarde. Aunque el público se hacía rogar durante los primeros conciertos, el recinto equipado con tres escenarios -Ayto. Valladolid, Vibra Mahou y El Bosque- y una espectacular zona gastronómica comenzaba a llenarse a la vez que el sol bajaba. Duncan Dhu, el grupo vasco que triunfaba en nuestro país en los años 80 y 90, ya congregaba a un buen número de personas.

«Hemos venido a ver a Sebastián Yatra, pero ya que hemos comprado la entrada para el festival pues habrá que disfrutar de algún otro cantante», confesaba Silvia Paniagua, que junto con su amiga Nayara Diez escuchaban la música de Duncan Dhu desde las últimas filas, con el escenario Ayto. Valladolid a sus espaldas. Cosquin Rock, al igual que otros festivales como Conexión Valladolid, en el mismo lugar, pero con diferente ubicación de los escenarios, o Sonorama Ribera, en Aranda de Duero, también utiliza la técnica twins para sus escenarios. De esta manera justo cuando termina un artista el otro empieza en el escenario de enfrente. Basta con girarse 180 grados para disfrutar del nuevo artista sin tener que esperar tiempo entre uno y otro.

El festival, que ha celebrado su segunda edición, cuenta con una zona gastronómica que nada puede envidiar a grandes restaurantes, al menos en el bocado. Por primera vez en un festival de Castilla y León, la alta cocina se ha trasladado al recinto para poner sabor a la música y el espacio Estrella Michelin ha acogido a tres templos de la gastronomía vallisoletana: La Botica de Matapozuelos, Alquimia y Taller de Arzuaga. Cada uno de ellos con una creación en exclusiva para el festival en forma de tapa. Todo ello maridado con Ribera del Duero y un wine bar con botellas Fuentenebro 2022, Tierra Aranda o Conde de Siruela Roble, entre otros.

Arriba Mikel Erentxun, abajo, el público asistente. José C. Castillo

Además, este año Cosquin Rock ha incorporado un nuevo espacio dentro del festival. El Bosque, ubicado en pleno corazón del Pinar de Antequera y rodeado de naturaleza, ha ofrecido música electrónica en directo en un entorno mágico. De esta manera, y en paralelo a los artistas principales de los escenarios Ayto. Valladolid y Vibra Mahou, los asistentes han podido disfrutar de djs como Mr. Kitos y Dani del Lio, dos habituales del ocio nocturno en Valladolid, y otros como Lomas o Cristian Merino en dicha zona del festival.

Cosquín Rock en su segunda edición ha vuelto a reunir a artistas de primer nivel llegados desde México, Uruguay, Chile, Reino Unido, Colombia, Argentina y España, reivindicando su esencia internacional y su compromiso con la música en español y el talento global.