El Cosquín Rock y la última jornada del Wine Conexion para disfrutar del fin de semana

Valladolid se ha convertido este verano en un epicentro vibrante donde enoturismo, música en vivo y grandes eventos confluyen para ofrecer experiencias inolvidables. La semana ... previa al inicio de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, la ciudad ofrece un amplio catálogo de planes para disfrutar durante el fin de semana.

Este fin de semana, Valladolid acogerá la II edición del Festival Cosquín Rock España los días 30 y 31 de agosto de 2025, con localización en el Pingüinos Arena, situado en la antigua Hípica Militar.

El cartel, de envergadura internacional, cuenta como gran protagonista con Sebastián Yatra, quien traerá su gira Milagro, acompañado de artistas como Barry B, Marlena, Instituto Mexicano del Sonido, Agárrate Catalina, Silvestre, La Naranja, La Garfield, NDLR, The Kooks, Love of Lesbian, YSY A, Duncan Dhu y León Gieco

Por otro lado, destaca la segunda edición del festival Wine Conexión Provincia de Valladolid, que fue presentado el 2 de julio y que terminará este fin de semana. Este innovador proyecto fusiona la cultura del vino con la música en vivo, enlazando enogastronomía, patrimonio y sostenibilidad rural.

La jornada arrancará a las 20:30 horas con una visita guiada por la bodega que incluye explicación de elaboración, recorrido por espacios históricos, y una cata comentada de dos vinos emblemáticos, maridados con productos locales bajo el sello Alimentos de Valladolid. Tras esta experiencia, tendrá lugar un concierto íntimo en un entorno único, entre viñedos y arquitectura tradicional.

Para esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de la actuación del grupo La Caja de Pandora en Quintanilla de Onésimo, grupo de pop rock español que se formó en el año 2001 y es considerada una de los mayores bandas en su género en España.

Este verano, Valladolid ofrece una combinación única de propuestas culturales para todos los gustos: desde la potencia musical y diversa del Cosquín Rock España, hasta el refinamiento del enoturismo musical en bodegas, con una experiencia sensorial completa que combina visita, cata y sonido en escenarios naturales y cargados de historia.