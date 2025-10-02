El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente «En la época de ETA, la prioridad era hacer el periódico todos los días pero, sobre todo, sobrevivir y resistir»
Una persona mayor hace ejercicio en Valladolid, en el entorno de la playa de Las Moreras Carlos Espeso

La salud de los nonagenarios y centenarios: las enfermedades neurológicas afectan más a mujeres

Un amplio estudio sobre personas de 95 años y más en Castilla y León constata entre los longevos con alguna discapacidad una percepción mayoritaria buena, muy buena y excelente de su salud

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:32

Coronan la pirámide demográfica. Son cada vez mas y afrontan el día a día desde una percepción de su salud optimista, incluso entre los que ... apechan con algún discapacidad, hasta el punto de que un 64,2% de estos últimos valoran su estado como bueno, muy bueno o excelente. Es uno de los datos que puede extraerse de un artículo sobre un estudio de longevidad desarrollado por la Red Centinela de la Salud de Castilla y León, con un trabajo de campo en el que desde las consultas de medicina y enfermería de centros de salud de la comunidad se estudió a 759 nonagenarios y centenarios.

