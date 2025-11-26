Salud mental, anorexia y bulimia y su tratamiento a lo largo de la historia, a debate en la UVA

Expertos en su campo que ofrecerán una visión distinta al público interesado. Bajo esa premisa, la de divulgar e informar surge la jornada 'Memoria, mente ... y sociedad: diálogos entre historia y salud mental' en la Universidad de Valladolid. Una serie de charlas que conmemoran el Día Internacional de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria y en las que se abordarán temas como la anorexia o la bulimia en siglos pasados, el trastorno de la personalidad y la demencia a lo largo de la historia.

Las charlas estarán abiertas a cualquier participación del público y serán impartidas por especialistas en distintas áreas de conocimiento como historiadores o psiquiatras, entre otros profesionales. Serán los encargados de ofrecer una visión diferente y desconocida sobre cómo se trataba a estas personas en el pasado, los tabús o el desconocimiento a los distintos problemas de salud mental. Además de hacer un viaje al pasado, los expertos ofrecerán una visión actual de los desafíos contemporáneos sobre los trastornos de la conducta alimentaria.

La jornada -organizada por la Asociación Castellano Leonesa de Ayuda a Familiares y Enfermos de Bulimia y Anorexia (ACLAFEBA) y la Asociación Universitaria Clio- comenzará a las 18:00 horas y estará organizada en torno a seis charlas de unos veinte minutos de duración cada una que se desarrollarán en Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras este viernes. «Hablar de salud mental es hablar de poder, de resistencia y de memoria. La historia y la salud mental comparten un territorio marcado por el dolor y el control porque las formas en que una sociedad trata la locura revelan su rostro más crudo: quién merece cuidado y quién es silenciado», coinciden ambas asociaciones.

Programación:

18:10 horas 'Los trastornos de la conducta alimentaria a través de la historia', impartida por el Doctor en Medicina, Psiquiatra y director técnico del Centro Específico de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones Sociales de Valladolid, Blas Bombín.

18:30 horas 'La demencia en la Edad Moderna, una mirada desde los tribunales de justicia', impartida por la historiadora Margarita Torremocha.

18:50 horas 'Ni el poder libra del dolor: trastornos mentales y de la conducta alimentaria en Luisa Isabel de Orleans', impartida por el historiador Alberto Corada.

19:10 horas 'Percepciones melancólicas en la sociedad sacralizada de la modernidad', impartida por el historidador Javier Burrieza.

19:30 horas ¡Están locos estos romanos! Algunas imágenes sobre salud mental en la Roma antigua, impartida por el historiador Gabriel Gómez.

19:50 horas 'Locura y control social en la España Contemporánea, impartida por la historiadora Sofía Rodríguez.