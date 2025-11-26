El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de una mujer con anorexia. El Norte
Valladolid

Salud mental, anorexia y bulimia y su tratamiento a lo largo de la historia, a debate en la UVA

Varias conferencias conmemoran este viernes 28 de noviembre el Día Internacional de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria

Sofía Fernández

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:15

Comenta

Expertos en su campo que ofrecerán una visión distinta al público interesado. Bajo esa premisa, la de divulgar e informar surge la jornada 'Memoria, mente ... y sociedad: diálogos entre historia y salud mental' en la Universidad de Valladolid. Una serie de charlas que conmemoran el Día Internacional de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria y en las que se abordarán temas como la anorexia o la bulimia en siglos pasados, el trastorno de la personalidad y la demencia a lo largo de la historia.

