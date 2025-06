El ciclo de la bulimia: «Pasas del atracón a la culpa y después restringes la comida»

«He tenido problemas con el peso desde niño. Te sientes mal al principio porque nadie quiere escuchar que está enfermo, pero fue un alivio ... poner nombre a lo que me estaba pasando», reconoce Marco Manrique. El diagnóstico, poco antes de la pandemia, le pilló por sorpresa. «El ideario que tiene todo el mundo con la bulimia es el de una chica adolescente», señala este paciente de 37 años que es además secretario de la Asociación Castellano-Leonesa de Ayuda a Familiares y Enfermos de Bulimia y Anorexia (Aclafeba).

Marco tiene la imagen de mirarse en el espejo y verse «muy gordo» pese a estar delgado. «Y te hablo desde la época de primaria». Su relación con la comida ha sufrido altibajos a lo largo del tiempo pero recuerda especialmente una fase especialmente complicada.

A los veinte años «con un peso considerado dentro de lo normal comencé a sentir la necesidad de adelgazar y hacía dietas a corto plazo, luego recuperaba el peso o me hacía efecto rebote. Me metí en ese bucle y ahora tengo sobrepeso», asegura Manrique. Intentaba de todo. «He visitado dietistas, nutricionistas, psicólogos dentro y fuera de la Seguridad Social».

Conoce el ciclo de la bulimia. «Hay una parte de restricción porque tienes la sensación de culpa y te castigas quieres bajar de peso, pero luego llega una parte de comportamiento compensatorio en la que te das un atracón que hace que te sientas mal y vuelta a empezar».

A los 33 años fue diagnosticado y desde entonces las terapias le han ayudado a estar recuperado «casi al 100%». En Aclafeba abordan el problema desde varios puntos de vista con psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, terapias de grupo, familiares... todo eso me ha ayudado mucho«.

Todavía no tiene el alta terapéutica pero hace muchos años que no se da un atracón. «Mi relación con la comida y con mi cuerpo ha cambiado mucho y esto no es algo para toda la vida, la recuperación total es posible y cuando uno ya sabe identificar las cosas tiene más cuidado», subraya.

Agradece lo que ha supuesto la asociación para él, «el encontrar un espacio en el que se comparte, se habla con los demás, se aconseja, se ayuda, se trabaja la autoestima y se asesora a las familias».

En su caso y tras ser diagnosticado, nunca quiso ocultarlo. «Encontré el apoyo de amigos y familia, lo he llevado de la forma más abierta posible porque hace mucho bien hablarlo siempre que se necesite», dice el vallisoletano que acude cada viernes al local donde imparten las terapias de grupo. «Le puede pasar a cualquiera y a cualquier edad, porque quizá tendemos a pensar solo en la idea de chica adolescente extremadamente delgada y no, para nada. Puedes tener anorexia o bulimia y tener un infrapeso muy visible o por el contrario tener normopeso o sobrepeso y castigarte restringiendo la comida o cayendo en el atracón», aclara Manrique.