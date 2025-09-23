La rotura de una tubería anega una calle de Laguna y deja Torrelago «media hora» sin agua

ValladolidLa rotura de una tubería anega una calle de Laguna y deja Torrelago «media hora» sin agua
El alcalde afirma que la incidencia se ha solucionado «lo más rápido posible»
M. A.
Martes, 23 de septiembre 2025, 22:11
«Se ha solucionado en media hora. Lo más rápido posible». De esta manera califica el alcalde de Laguna de Duero, Avelino Álvarez, la actuación ... realizada para devolver el suministro de agua a los vecinos de Torrelago, que lo ha han tenido cortado «durante media hora» por una incidencia en la red, según el regidor.
El corte en el suministro se ha debido a la rotura de una tubería que pasa por la calle Salinas, en la zona del polideportivo. El reventón del conducto ha anegado la zona, pero la calle ha logrado recuperar la normalidad «rápidamente», al igual que los vecinos de Torrelago en su conjunto, que pronto han vuelto a tener agua en sus casa, tal y como informa el alcalde.
