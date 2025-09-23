El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El agua anega la calle Salinas de Laguna de Duero por la rotura de la tubería.

El agua anega la calle Salinas de Laguna de Duero por la rotura de la tubería. El Norte

Valladolid

La rotura de una tubería anega una calle de Laguna y deja Torrelago «media hora» sin agua

El alcalde afirma que la incidencia se ha solucionado «lo más rápido posible»

M. A.

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:11

«Se ha solucionado en media hora. Lo más rápido posible». De esta manera califica el alcalde de Laguna de Duero, Avelino Álvarez, la actuación ... realizada para devolver el suministro de agua a los vecinos de Torrelago, que lo ha han tenido cortado «durante media hora» por una incidencia en la red, según el regidor.

