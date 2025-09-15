Renfe programa 128 circulaciones en autobús por obras de Adif entre Valladolid y Puebla de Sanabria Se realizará por carretera el trayecto entre la citada localidad y Zamora, desde donde se continuará el viaje en tren hasta la capital vallisoletana

El Norte Valladolid Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:36

Renfe programa 128 circulaciones en autobús para los viajeros del servicio Regional Puebla de Sanabria-Valladolid a partir del 18 de septiembre debido a las obras de mejora en la infraestructura que Adif realiza en la zona y que son incompatibles con la circulación de trenes.

En concreto, Adif promueve la renovación de los viaductos de Martín Gil y del río Truchas, en la línea de ancho convencional Zamora-A Coruña. Los trabajos implican durante este periodo el levante de la vía y, por tanto, resultan incompatibles con la circulación ferroviaria.

En concreto, se realizará por carretera el trayecto entre Puebla de Sanabria y Zamora, desde donde se continuará el viaje en tren hasta Valladolid. El transporte por carretera dará también servicio a las estaciones intermedias:

Linarejos-Pedroso, Cabañas de Aliste, Sarracín de Aliste, Abejera, Ferreruela de Tábara y Carbajales de Alba. Esta modificación entrará en vigor el próximo jueves día 18 en el tren Regional Valladolid 17:50-Puebla de Sanabria 20:48 horas, y se prolongará hasta la finalización de las obras de mejora de Adif.

Renfe mantiene los horarios habituales de este servicio para el Tren 18321 Puebla de Sanabria 7:08-Valladolid 10:13 (de lunes a viernes); el tren 18321 Puebla de Sanabria 7:30-Valladolid 10:25 (sábado y domingos); y el tren 18322 Valladolid 17:50-Puebla de Sanabria 20:48 horas (diario). En los trayectos en autobús no está permitido viajar con mascotas ni bicicletas.