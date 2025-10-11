El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos operarios trabajan en la red de caminos del Cerro de San Cristóbal. Iván Tomé

Valladolid

Rematan las obras en el Cerro de San Cristóbal para incorporarlo a la red de parques forestales

La intervención, con una inversión de más de medio millón de euros, mejora las sendas para el paseo y sumará más de 16.000 ejemplares entre árboles y arbustos

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:33

Comenta

En dos meses estará listo, según las previsiones que maneja la Concejalía de Medio Ambiente. El Cerro de San Cristóbal, referencia indiscutible en el paisaje ... de la ciudad, afronta el final de las obras que pretenden darle protagonismo como un nuevo lugar de recreo al aire libre para los vecinos de la capital. Tras décadas aislado a pesar de ser una de las atalayas más atractivas del término municipal, una inversión de 539.000 euros permitirá que la red de caminos que recorren este alcor, que se eleva hasta una altitud de 853 metros, cuenten con las condiciones para hacer de él un parque paseable y ciclable.

