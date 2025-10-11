Rematan las obras en el Cerro de San Cristóbal para incorporarlo a la red de parques forestales

En dos meses estará listo, según las previsiones que maneja la Concejalía de Medio Ambiente. El Cerro de San Cristóbal, referencia indiscutible en el paisaje ... de la ciudad, afronta el final de las obras que pretenden darle protagonismo como un nuevo lugar de recreo al aire libre para los vecinos de la capital. Tras décadas aislado a pesar de ser una de las atalayas más atractivas del término municipal, una inversión de 539.000 euros permitirá que la red de caminos que recorren este alcor, que se eleva hasta una altitud de 853 metros, cuenten con las condiciones para hacer de él un parque paseable y ciclable.

Operarios y maquinaria trabajan en los últimos remates de una obra que se completará con la reforestación de estas 37 hectáreas con más de 16.000 ejemplares de árboles y arbustos de especies autóctonas. La filosofía de este proyecto, que cuenta con la financiación de fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica, es mejorar sus condiciones pasajísticas, pero con el máximo cuidado al entorno natural.

«Al contrario que en la zona de El Tomillo, que se incluye dentro de este mismo plan, no está prevista la instalación de ningún tipo de mobiliario urbano o farolas, se trata de covertirla en una zona para el uso ciudadano pero sin intervenciones añadidas», explica el edil responsable del área, Alejandro García Pellitero.

Mientras que en el caso del Cerro de Contiendas se apostó por dotarlo de instalaciones complementarias, como zonas de juegos infantiles, mesas de merendero o bancos para el descanso, en esta recuperación prima la fauna y flora del espacio. Esa es la condición que marca la Unión Europea para otorgar el dinero. Únicamente, y según recoge el proyecto, se ha previsto la reutilización de los troncos de árboles secos en buen estado de conservación como asientos en diferentes puntos de esta loma.

Entre las intervenciones, además de la reforestación, destaca la recuperación de todas las sendas y caminos forestales existentes, que recorren en círculo este montículo. Se han ampliado hasta los tres metros de anchura, se han reforzado los taludes más erosionados y está previsto también habilitar un nuevo paseo que proporcionará acceso desde la pasarela que cruza la ronda VA-30 y que conectará el paraje con el polígono de San Cristóbal. Todo esta intervención se hace con materiales naturales.

El proyecto generará nuevos espacios para la nidificación y cría de especies del entorno, además de crear dos charcas artificiales para favorecer el hábitat de anfibios e invertebrados, de manera que actúen también como bebederos para mamíferos y aves. Además se van a instalar varios núcleos urbanos de abejas en una de las parcelas.

Categorizado como espacio singular de interés natural, el proyecto no prevé actuar en su zona más alta, un recinto cerrado en el que es protagonista la gran antena repetidora. Los redactores de la intervención reconocen que esta atalaya cuenta con «un enorme potencial para el uso público y deportivo», pero la titularidad es del Gobierno central.

Con el anterior equipo del PSOE y Toma la Palabra hubo gestiones para la cesión con el objetivo de crear un gran mirador, pero no prosperaron. De momento, no hay intención de retomar estas conversaciones. Desde los mandatos de León de la Riva, el aprovechamiento del paraje ha estado en la mente de todos los gobiernos municipales. Incluso se llegó a elaborar un proyecto propio con Puente en la Alcaldía, que contemplaba habilitar un aparcamiento para coches y bicis en la zona de acceso, áreas de merendero, una pista de calistenia o un circuito de 'agility' para los perros.

La útima actuación relevante que tuvo lugar en este espacio data del año 2016 cuando, en aplicación de Ley de Memoria Histórica, se procedió a retirar el monumento dedicado a Onésimo Redondo, la huella del Franquismo más llamativa con el que contaba la ciudad y que el propio dictador inauguró en julio de 1961.

Mientras que las obras en este reconocible cerro están en su última fase, el concejal de Medio Ambiente destaca otro proyecto ya en marcha en los parajes de Cuesta Conejos, Cuesta Maruquesa y Fuente El Sol, un corredor situado al noroeste del núcleo urbano, entre la A-62 y la Carretera de Fuensaldaña, de más de 67 hectáreas. En estas tres zonas se han invertido, también con fondos europeos, casi 190.000 euros para la reforestación con especies autóctonas con el objetivo de mejorar la biodiversidad de estos espacios.

Esta intervención se suma a la ya concluida en El Tomillo, que ha convertido una antigua escombrera junto a Los Santos Pilarica en un parque de más de nueve hectáreas con 3.700 árboles y arbustos de nueva plantación, y las obras de 'humanización' de la VA-20, que buscan renaturalizar la circunvalación en 31 hectáreas con 42.000 ejemplares de árboles y arbustos.