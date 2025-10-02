El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un indigente duerme en un colchón, rodeado de basura, en la ribera del río frente al albergue municipal del paseo de Extremadura.

Un indigente duerme en un colchón, rodeado de basura, en la ribera del río frente al albergue municipal del paseo de Extremadura. J. Sanz

Valladolid

Reclaman medidas ante la presencia de indigentes durmiendo al raso y las basuras acumuladas junto al albergue

«La ribera del Pisuerga se ha convertido en un estercolero de latas de cerveza y restos de botellones», advierten los vecinos de La Victoria

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:47

Tapado con matas, con la cabeza cubierta por una capucha, sobre un colchón y con un bolso como almohada. Así ha amanecido en los últimos ... días un joven indigente después de pasar la noche al raso en la ribera del Pisuerga, justo enfrente del albergue municipal del paseo de Extremadura, en La Victoria, en un escena que se viene repetiendo desde hace meses en el entorno del 'centro integrado de servicio a la dependencia', que así se llaman las instalaciones. Y no solo en los taludes que miran al río. Hay personas que duermen bajo el tablero del cercano puente de la Condesa Eylo y también en el portalillo de entrada a las abandonadas instalaciones de la Junta, en la calle San Sebastián, situadas en el lateral de la Jefatura de la Policía Local.

