Las rebajas de verano inundan los escaparates en Valladolid: «Hay descuentos que no se pueden dejar pasar»

Un año más los carteles de color rojo intenso en los que se pueden leer «rebajas» junto a grandes porcentajes de descuento -en la mayoría ... de tiendas de hasta el 50%- vuelven a invadir los escaparates del centro de la ciudad y de los centros comerciales Río Shopping y Vallsur. A juzgar por las colas dentro de los establecimientos de ropa, los vallisoletanos han querido aprovechar los descuentos desde el primer día. Las principales marcas de moda inician hoy los descuentos en sus tiendas física -en Internet comenzaron entre las 21:00 horas de ayer y la medianoche-.

Hay tentadoras ofertas del 20%, el 30%, el 50% y hasta el 70%, pero lo que más se ve en los escaparates son carteles genéricos anunciándolas. Las rebajas de verano ya han llegado a buena parte de los comercios del centro de Valladolid y algunos de los barrios, sin esperar a la fecha del 1 de julio que tradicionalmente marcaba su arranque. En unos casos por iniciativa propia –las pusieron el pasado fin de semana– y en otros aprovechando el tirón de las grandes cadenas que comienzan hoy.

«La irrupción de Internet y la venta 'on line' en la temporada de rebajas han cambiado la forma de vender en esta temporada», explica Jesús Herreras, presidente de Fecosva, y dueño de Marta & Mere, en la avenida de Palencia y en la avenida Segovia. «Las rebajas ya no son lo que eran. Ahora, prácticamente en cualquier momento, hay descuentos especiales en las grandes marcas como estrategia de venta. Las rebajas son la venta de productos de temporada que no se han vendido por diferentes motivos: bien porque no has acertado en el color o bien porque te han quedado tallas sueltas», puntualiza.

A juzgar por el bullicio en las principales arterias del centro de la ciudad, los vallisoletanos se lanzan a las rebajas de verano con ganas de comprar y, sobretodo, conseguir grandes descuentos. Es el caso de Ainhoa Álvarez, que madrugaba para desayunar con unas amigas por el centro y llegar pronto a las tiendas: «Trabajo en el ámbito de la sanidad y hoy por primera vez me ha pillado de día de descanso el primer día de rebajas», explica la joven que carga una bolsa grande de Zara y otras más pequeñas de Stradivarius -ambas marcas del grupo Inditex-.

«Hay muchos descuentos que no se pueden dejar escapar», afirma Ainhoa Álvarez, quien revela algunas de sus compras y precios. «He comprado este vestido de Zara -con un estampado geométrico irregular de color azul y blanco- por 19,99 euros y valía 39,95. También varias camisetas básicas por 7,99 y algún pantalón fresquito de deporte por 10,99», afirma la joven que anuncia que «está tarde subiré a Río Shopping».

Al ser finales de mes se nota que «los clientes todavía no han cobrado» y el gasto grande en la temporada de rebajas se pospone para principios del mes de julio. Pese a ello, Yolanda Sastre, dependienta de supermercado, confesaba que su presupuesto para ropa en rebajas «suele rozar los 150 euros más o menos». «Siempre guardo un poco para poder venir el primer día y otro poco para cuando ponen las segundas rebajas, que muchas veces merecen más la pena que las primeras», argumenta Yolanda Sastre.

Al igual que en la arteria comercial por excelencia de la capital vallisoletana, en otras vías tan socorridas a la hora de equiparse como Mantería y su entorno abundan los negocios que tienen colgado el cartel de rebajas. Inmaculada Crespo, encargada de la tienda Merkurio, ubicada en Mantería, 9, que ya luce el cartel de rebajas en su escaparate, confiesa que «los grandes almacenes son los que marcan el pistoletazo de salida de las rebajas. Nosotros llevamos una semana ya con precios especiales con el fin de ayudar o adelantar un poco las compras. Pero sí que es verdad que hasta que grandes marcas no ponen rebajas, la gente no se anima a comprar». Una dificultad añadida que se suma a que el objetivo de los pequeños comercios no es el mismo que el de las grandes marcas: «A nosotros las rebajas nos sirven para quitar stock de mercancía. No tenemos un stock inagotable, aquí se nos acaban tallas, mercancías y colecciones. Ponemos rebajas para liberar almacenes y para animar al cliente a comprar».