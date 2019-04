Puente: «No sé hasta qué punto dos debates tan seguidos pueda ser redundante y cansino» El alcalde, Óscar Puente, con la ministra de Comercio y Turismo, Reyes Maroto. / GABRIEL VILLAMIL El alcalde de Valladolid alaba la decisión «inteligente y generosa» de Pedro Sánchez de acudir el lunes y el martes a los encuentros en TVE y Atresmedia VÍCTOR VELA VALLADOLID Viernes, 19 abril 2019, 13:55

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha asegurado este viernes por la mañana que la decisión final del presidente del Gobierno (y candidato del PSOE), Pedro Sánchez, de acudir a dos debates electorales en televisión es una apuesta «inteligente y generosa, a la que no estamos acostumbrados». «Quiero recordar que solo han debatido en dos ocasiones tres presidente del Gobierno y los tres han sido socialistas: Felipe González con Aznar, Zapatero con Rajoy y ahora Pedro Sánchez», añadió.

«Esta es la tónica general en la democracia de este país. Ayer recordaba que ocho años en los que fui jefe de la oposición y dos veces en las que fui candidato a la Alcaldía de Valladolid no pude debatir ni una sola vez con el alcalde del PP [Javier León de la Riva]. Este año, en todo caso, los españoles van a poder a esos dos debates... y los vallisoletanos podrán asistir a todos los debates que quieran con el alcalde de Valladolid presente«, dijo Puente.

Respecto a las reticencias iniciales de Sánchez (que primero anunció que iría al debate a cinco propuesto en Atresmedia, para a continuación corregir que solo iría a uno en TVE, después de que la Junta Electoral impidiera la presencia de VOX en el debate de Atresmedia, y que finalmente anunció que acudiría a los dos, el lunes y el martes), Puente aseguró que «las dudas venían no por el hecho de participar en un solo debate, sino por que fueran dos tan seguidos. Uno el lunes y otro el martes no sé hasta qué punto puede ser redundante e incluso cansino. Quizá con unos días de distancia, uno en la primera semana de campaña y otro en la segunda, la cosa habría tenido más sentido. Pero el presidente demuestra que el Gobierno no va a negarse a debatir, en contra de lo que algunos sostenían, y va a cumplir con lo que debería ser una exigencia democrática que esperemos se regule en el próximo mandato para no estar en este tipo de situaciones«, añadió Puente.

«Ayudaría que se regulen los debates, porque si no vamos a estar siempre en este tipo de situaciones. Ya las hemos vivido. En la última legislatura, por ejemplo, el PP mandó a Soraya Sáenz de Santamaría, en lugar de a Rajoy. No recuerdo que nadie se rasgara las vestiduras«, concluyó.