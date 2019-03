Puente pide al PP que «deje de enmierdar» y que podría bloquear el despido del gerente de Nevasa Tumbas en el cementario de Las Contiendas / JUAN MORENO Martínez Bermejo afirma que el contrato de flores se ha vuelto a adjudicar con irregularidades y María Sánchez dice es igual que el que licitó el anterior mandato popular EL NORTE Valladolid Martes, 26 marzo 2019, 19:39

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha reclamado al Grupo Municipal Popular que «deje de enmierdar» con un asunto como el del contrato anulado de suministro de flores para Nevasa, al tiempo que ha advertido de que si Ferrovial vota en contra del despido del gerente de esta sociedad en un próximo Consejo de Administración y el PP no lo apoya se vería frustrada esta acción que ha solicitado el equipo de Gobierno.

Tanto el regidor como la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad y presidenta delegada de Nevasa, María Sánchez, respondieron ayer a los ediles del Grupo Popular que les han reclamado que dieran explicaciones sobre el proceso por el cual se ha anulado el contrato de suministro de flores para los cementerios municipales, adjudicado a la empresa Mary Floristas.

El regidor vallisoletano ha explicado que el equipo de Gobierno lleva «bastante tiempo» en conversaciones con Ferrovial para que se materialice el despido del gerente de Nevasa, José Luis Burgos, a quien responsabilizan de la irregularidad por la cual se ha tenido que anular la adjudicación. De hecho, ha afirmado que el afectado conoce esta intención del equipo de Gobierno desde hace al menos «diez días».

Incluso, el alcalde ha hecho referencia a una carta que asegura que le ha enviado el padre del propio Burgos a través de un sacerdote que es conocido de ambos, fechada el 18 de marzo y en la que se le pide que no siga adelante con la pretensión de despedir al gerente.

Esa decisión, ha precisado, «no depende del Ayuntamiento», ya que la empresa privada Ferrovial cuenta con el 49% de las participaciones en Nevasa y se tiene que aprobar en el Consejo de Administración, del que, ha recordado, forma parte el PP, por lo que ha ironizado con que están «ansiosos» de saber cuál será la reacción de los ediles del PP. De hecho, ha apuntado que no le «extrañaría» que Ferrovial votara en contra del despido y que el Grupo Popular no apoyara en el Consejo de Administración la decisión del equipo de Gobierno ya que ha reprochado que pretenden «responsabilizar» a él y a la concejala «de las actuaciones de un gerente que lleva veintitantos años en Nevasa y con el que no tenemos ningún tipo de relación».

Por ello, ha criticado que el PP, cuyos representantes considera que dan en estos momentos «sus últimas bocanadas políticas» quieran «enmierdar». Por ello, les ha reclamado que «se dediquen a trabajar, visiten los barrios, que no han visitado en cuatro años, trabajen con rigor», y que «no mientan», pues ha advertido de que «quedan dos meses para las elecciones» y pronostica que «a la vista de esto» su resultado «va a ser muy malo».

Puente ha destacado que se ha rehabilitado el expediente para que la contratación se haga con rigor, aunque al ser preguntado del por qué se ha vuelto a adjudicar a la misma empresa, que es propiedad de la hermana de un colaborador de confianza del alcalde y miembro de la candidatura del PSOE de 2015, Ignacio Herrán, ha defendido que Mary Floristas trabaja con el Ayuntamiento desde hace «muchísimos años».

«Resulta que ahora no puede trabajar con el Ayuntamiento por que la hermana de un colaborador mío es de esa empresa. A ver si el PP también contrató a esta empresa porque era de una hermana de un señor del PSOE», ha enfatizado el regidor, que ha cuestionado a los populares.

Puente ha negado que haya un contacto entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria y ha defendido que él ni forma parte del Consejo de Nevasa ni ha tratado «nunca» con José Luis Burgos.

Posteriormente, el Ayuntamiento ha hecho público un comunicado en el que la concejala de Medio Ambiente acusa al PP de «tergiversar» la información y de achacar «vicios» a un proceso de contratación, que se realizó exactamente igual que el anterior, licitado cuando el concejal del PP Jesús Enríquez Tauler era presidente de Nevasa.

«Las fórmulas para la licitación del contrato eran las mismas, y los pliegos no contienen más diferencias sustanciales que las derivadas de los cambios legislativos», ha aseverado en el comunicado, en el que acusan el PP de ocultar que «el órgano de contratación tanto ahora como cuando Enríquez era presidente es la parte privada de la sociedad mixta (Ferrovial), y no es el Ayuntamiento».

El Grupo Municipal Popular ha insistido en advertir sobre las posibles irregularidades cometidas por el equipo de Gobierno y la empresa Nevasa en la adjudicación del contrato de suministro de flores para cementerios a una empresa, que se había anulado pero ha vuelto a ser asignado a la misma floristería.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Antonio Martínez Bermejo, y el viceportavoz, Jesús Enríquez, que fue el concejal responsable de Nevasa entre 2007 y 2015, han censurado que Puente y Sánchez quieran utilizar como «parapeto» y «cortafuegos» al gerente de la sociedad mixta, informa Europa Press.