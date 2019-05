El PSOE y SíVA se desmarcan por primera vez de Toma la Palabra a costa del Reglamento Orgánico de Valladolid Rosalba Fonteriz, Alberto Bustos y María Sánchez, concejales de Valladolid Toma la Palabra, en el pleno de esta mañana. / Henar Sastre Los reproches y las despedidas se han sucedido en el último pleno ordinario, que ha endurecido el tono en el debate sobre la calidad democrática del Ayuntamiento LORENA SANCHO Valladolid Martes, 7 mayo 2019, 14:44

En el último pleno ordinario del mandato, a veinte días escasos de la cita con las urnas, el conocido como tripartito en el Ayuntamiento de Valladolid ha marcado esta mañana sus diferencias tras casi cuatro años de Gobierno (en coalición PSOE y Toma la Palabra y con apoyos puntuales Sí Se Puede-SíVA) a costa de la revisión del Reglamento Orgánico, el órgano por el que se rige el funcionamiento interno del Ayuntamiento que ya se intentó modificar en este mandato pero cuyas negociaciones quedaron truncadas tras los desacuerdos planteados con las retribuciones de los ediles, y en concreto la del alcalde, cuya bajada finalmente se aprobó en pleno.

Tanto el Partido Socialista que lidera el alcalde, Óscar Puente, como SíVA (cuya portavoz, Charo Chávez, se integrará desde junio en la lista del PSOE) han votado por primera vez en contra una moción de Toma la Palabra, que buscaba el compromiso de todas las formaciones políticas para que en los seis primeros meses del próximo mandato se reforme el Reglamento Orgánico. Una modificación que ya se intentó en los primeros meses de esta legislatura pero que hizo aguas cuando «el Partido Popular, rompiendo su palabra, sacó de la ponencia un asunto y lo trajo a este pleno en un ejercicio de deslealtad que pone en entredicho que voluntad no había», ha argumentado el portavoz socialista, Pedro Herrero, en alusión al salario del regidor.

Era la tercera vez que se debatía en pleno una moción para retomar las negociaciones sobre el Reglamento Orgánico. Las dos veces anteriores la propuso el PP, y el PSOE votó en contra. Esta vez ha sido Toma la Palabra quien ha querido intentarlo con el ánimo de que «todo el trabajo ya hecho no se pierda», pues según ha recordado la concejala María Sánchez su grupo presentó 66 enmiendas a los 104 artículos del reglamento «y no pueden caer en saco roto». Confiaban, según han aclarado, en que el PSOE apostara por retomar la apuesta por la «transparencia y regeneración democrática de la que tanto se habló a comienzo de legislatura», pero no ha sido así. Pedro Herrero, portavoz socialista, ha visto en esta propuesta una «distinción ideológica» de Toma la Palabra en vísperas de las elecciones, pues consideró que esta moción «no sirve para nada» al tener que obligar a todas las formaciones políticas a contemplar este compromiso en sus respectivos programas electorales.

La crítica más contundente, no obstante, ha llegado de la mano del Partido Popular, quien ha asegurado que debatir ahora esta moción «es para partirse» tras cuatro años solicitando el regreso de las negociaciones. «Han cambiado sus siglas de Valladolid Toma la Palabra por las de les tomamos el pelo a todos los vallisoletanos. Cuando el PSOE se plantó unilateralmente y se levantó de la mesa ustedes callaron y por eso son cómplices de no haber avanzado en transparencia o participación. Son cómplices de menospreciar a este pleno municipal», ha espetado. La respuesta ha llegado acto seguido de nuevo de la concejala de Toma la Palabra María Sánchez, quien ha replicado que «lo mismo la gente se parte de risa con el ejercicio democrático que ha hecho su partido para ponerle en la lista», tras las pugnas que las diferentes facciones del PP han realizado a la hora de confeccionar la candidatura municipal.

La moción se rechazó así finalmente con los votos en contra del PSOE, Sí Se Puede y el concejal no adscrito, Jesús Presencio; la abstención del PP y el respaldo de Toma la Palabra y Ciudadanos.

La sesión ordinaria celebrada hoy en Valladolid es la última de este mandato, a falta del pleno extraordinario que tendrá lugar el día 20 para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. No obstante, varios de los concejales que no continuarán en la próxima legislatura han aprovechado para despedirse, con elogios incluso por parte de ediles de la oposición (José Antonio Martínez Bermejo y Pilar Vicente, por ejemplo) hacia el único del equipo de Gobierno que no continuará, Antonio Gato, de quien han destacado su «educación y diálogo».

Cruce de reproches

No ha sido en cambio un pleno sosegado en el debate, especialmente en el punto que abordaba la mejora de la calidad democrática que planteaba el PP para que las propuestas que se aprobaban en los plenos se llevaran a cabo. En esta moción, defendida por José Antonio Martínez-Bermejo, se ha criticado a su vez que dos de cada tres propuestas realizadas han sido desestimadas y se cuestionaba la capacidad de diálogo y consenso del equipo de Gobierno para llegar a acuerdos. Ha sido entonces cuando el portavoz socialista, Pedro Herrero, ha aprovechado para atizar a Pilar Vicente, de Ciudadanos, primero, al cuestionar la garantía democrática en los procesos internos de su partido (por el presunto pucherazo en las primarias) y después al PP «que se saltaron este pleno para aprobar unos avales que casi nos cuestan 100 millones de euros» le ha espetado tras recordarle otros casos como «los áticos, Samaniego o el Plan General», que ha descrito como «muy democrático todo» antes de terminar reprochándole que «si tuviera usted liderazgo hubiera renunciado a ir en la lista y se hubiera ido con sus compañeros, que les ha dejado tirados por unas migajas que los ciudadanos se encargarán de barrer».

Al hilo de este último comentario, y en su posterior turno de palabra, Martínez Bermejo le ha recomendado que «se haga mirar el sabor ácido» y puntualizó que si con anterioridad había ensalzado al concejal Antonio Gato, era «en contraposición» a él y al alcalde, Óscar Puente. «Es el primer portavoz de la historia que no tiene área y se ha encargado de atacar a la oposición y cobrar, no ha producido usted nada para los vecinos de Valladolid, solo mala baba», ha concluido.

La moción para mejorar la calidad democrática no ha salido adelante tras los votos en contra del PSOE, Toma la Palabra y Sí Se Puede, a favor de Ciudadanos y PP y la abstención de Jesús Presencio. Sí ha recibido luz verde en cambio la propuesta de SíVA de celebrar el Día Internacional de los Ríos y promover la integración efectiva de los ríos Pisuerga y Esgueva y la del edil no adscrito para estudiar y crear una empresa municipal comercializadora de energía eléctrica.

El otro punto álgido del debate se alcanzó con la moción de Ciudadanos para que el Ayuntamiento traslade sus disculpas a los policías municipales agredidos en septiembre de 2018 por la falta de apoyo institucional ante los hechos ocurridos en las Viudas. Al respecto, el equipo de Gobierno mostró su apoyo y reconocimiento a los trabajadores del sector público pero destacó que la defensa de los intereses de los policías «se demuestra con hechos», como las 77 plazas que se acaban de convocar, según destacó el concejal Luis Vélez.