El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotografía de la plaza de San Pablo aportada por el PSOE municipal. G. S.
Valladolid

El PSOE critica la «dejadez» del Gobierno municipal por los daños de La Vuelta en San Pablo

Luis Vélez considera «inaceptable» que sa haya permitido la entrada de camiones y tráileres sin establecer condiciones, límites, ni medidas de protección preventivas

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:35

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha lamentado este jueves la «absoluta falta de responsabilidad y dejadez» mostrada por el equipo de gobierno PP-Vox tras los daños ocasionados en la Plaza de San Pablo con motivo de la salida de la etapa 18 de La Vuelta Ciclista a España, celebrada el pasado 11 de septiembre.

Durante la última Comisión de Movilidad y Urbanismo el equipo de gobierno PP-Vox «reconoció que no adoptó ninguna medida preventiva para proteger un espacio histórico de máximo valor patrimonial, pese a tratarse de un enclave con grado de protección P3 en el PGOU».

El PSOE asegura que el propio gobierno municipal admitió los «hundimientos y el deterioro visibles en el pavimento, así como la suciedad acumulada, aunque reconoció que no dispone todavía de un informe de los daños provocados». Según indicaron, en las próximas semanas se procederá a levantar el pavimento de toda la superficie afectada y a ejecutar reparaciones. Posteriormente, con el asesoramiento jurídico, se estudiará la posibilidad de reclamar los costes derivados.

Noticias relacionadas

Cuatro activistas que intentaron interrumpir la contrarreloj llevan a los juzgados la actuación policial

Cuatro activistas que intentaron interrumpir la contrarreloj llevan a los juzgados la actuación policial

La Vuelta y el buen tiempo llenan las casetas y los hoteles de Valladolid

La Vuelta y el buen tiempo llenan las casetas y los hoteles de Valladolid

La Asociación Por el Patrimonio de Valladolid, recuerda el PSOE, ya había denunciado públicamente las consecuencias negativas que este evento ha tenido para la plaza, advirtiendo del riesgo de deterioro en un espacio con alto valor histórico y patrimonial.

«Resulta inaceptable que el Ayuntamiento haya permitido la entrada de camiones y tráileres sin establecer condiciones, límites ni medidas de protección adecuadas, poniendo en riesgo un espacio emblemático de la ciudad», señala Luis Vélez. «Estamos ante una irresponsabilidad grave del equipo de gobierno presidido por Carnero porque no solo no se protegió la Plaza de San Pablo antes del evento, sino que tampoco se actuó con previsión para garantizar que un acontecimiento de esta magnitud no generase daños irreparables en nuestro patrimonio histórico», apostilla el concejal del Grupo Municipal Socialista.

En consecuencia, los socialistas exigen explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas, así como garantías de que esta situación no volverá a repetirse en futuros eventos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  3. 3

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  4. 4

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  5. 5

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  6. 6 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca
  7. 7 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
  8. 8

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor
  9. 9 Dos mujeres y un hombre detenidos por un robo en una vivienda en Valladolid
  10. 10

    Catorce puñaladas, una «discusión» y un cadáver ensangrentado en Las Viudas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PSOE critica la «dejadez» del Gobierno municipal por los daños de La Vuelta en San Pablo

El PSOE critica la «dejadez» del Gobierno municipal por los daños de La Vuelta en San Pablo