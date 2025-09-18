El PSOE critica la «dejadez» del Gobierno municipal por los daños de La Vuelta en San Pablo

El Norte Valladolid Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:35 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha lamentado este jueves la «absoluta falta de responsabilidad y dejadez» mostrada por el equipo de gobierno PP-Vox tras los daños ocasionados en la Plaza de San Pablo con motivo de la salida de la etapa 18 de La Vuelta Ciclista a España, celebrada el pasado 11 de septiembre.

Durante la última Comisión de Movilidad y Urbanismo el equipo de gobierno PP-Vox «reconoció que no adoptó ninguna medida preventiva para proteger un espacio histórico de máximo valor patrimonial, pese a tratarse de un enclave con grado de protección P3 en el PGOU».

El PSOE asegura que el propio gobierno municipal admitió los «hundimientos y el deterioro visibles en el pavimento, así como la suciedad acumulada, aunque reconoció que no dispone todavía de un informe de los daños provocados». Según indicaron, en las próximas semanas se procederá a levantar el pavimento de toda la superficie afectada y a ejecutar reparaciones. Posteriormente, con el asesoramiento jurídico, se estudiará la posibilidad de reclamar los costes derivados.

La Asociación Por el Patrimonio de Valladolid, recuerda el PSOE, ya había denunciado públicamente las consecuencias negativas que este evento ha tenido para la plaza, advirtiendo del riesgo de deterioro en un espacio con alto valor histórico y patrimonial.

«Resulta inaceptable que el Ayuntamiento haya permitido la entrada de camiones y tráileres sin establecer condiciones, límites ni medidas de protección adecuadas, poniendo en riesgo un espacio emblemático de la ciudad», señala Luis Vélez. «Estamos ante una irresponsabilidad grave del equipo de gobierno presidido por Carnero porque no solo no se protegió la Plaza de San Pablo antes del evento, sino que tampoco se actuó con previsión para garantizar que un acontecimiento de esta magnitud no generase daños irreparables en nuestro patrimonio histórico», apostilla el concejal del Grupo Municipal Socialista.

En consecuencia, los socialistas exigen explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas, así como garantías de que esta situación no volverá a repetirse en futuros eventos.