Más psicólogos para mejorar la salud mental en los equipos de Emergencias

Cuando el personal de Emergencias interviene en una situación de crisis o cuando ha ocurrido un evento traumático, al día siguiente tiene que volver a ... trabajar. Como si no hubiera pasado nada, cuando sí, ha pasado. Intervenir desde los primeros síntomas, contar con herramientas por parte de la Administración y, sobre todo, cuidar la salud mental, son algunas de las claves que han recibido este sábado un centenar de trabajadores de diferentes cuerpos de seguridad, en concreto de los primeros intervinientes, los que llegan nada más se ha producido una situación crítica o de catástrofe.

«Hablamos de tres mil profesionales, 900 del campo de la sanidad, no necesariamente sanitarios, 260 bomberos –ciudad y provincia–, 300 policías locales. Además de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y un montón de valiosos voluntarios que atienden en estas circunstancias a través de Protección Civil», ha explicado María José San Román, presidenta provincial de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato que ha organizado una jornada donde se abordaron temas como la empatía con las víctimas y familiares o estrategias de afrontamiento emocional.

Durante todo el sábado han participado 17 ponentes, uno de ellos fue Manuel Vidal, bombero de Valladolid ya retirado con cuatro décadas de experiencia a la espalda y hermano de José Luis Vidal, el bombero fallecido en el incendio de la discoteca Siete Siete, en 1996. «El debate sobre la salud mental se está potenciando en la sociedad. La vida no solo depende de catástrofes, también de la salud mental y es un aspecto que se debería fomentar. Ahora mismo, en el cuerpo –el de Bomberos– no hay psicólogos, hay protocolos y se están preparando cursos, pero es necesario que haya un profesional que esté in situ en estas situaciones», ha explicado Vidal.

Sobre esto también ha hablado David Cortejoso, presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. «La salud son tres patas. Quizá la psicología ha sido la hermana pobre durante los últimos años, pero ahora se está viendo la importancia de cuidar la salud mental. Influye no solo en tu vida, también lo acaba haciendo en tu salud física. Las administraciones tienen que dar un paso valiente y empezar a invertir en el personal de la psicología para que pueda entrar en ámbitos donde hasta ahora no ha estado o donde existe una carencia», ha expresado el presidente.

Ampliar David Cortejoso, María José San Román y Jacinto Canales A. Mingueza

¿Ycómo afectan estos episodios en los primeros intervinientes? «La víctima puede estar hospitalizada, puede llevar un proceso, pero el trabajador que está en ese momento, al día siguiente tiene que seguir con su trabajo. Se lo lleva, lo sufre, puede acabar con depresiones, insomnio, estrés postraumático. Es decir, acaba con una serie de problemas que se pueden evitar. Si hay un profesional de psicología formado en esos equipos, las cosas pueden ir mucho mejor», ha apuntado el presidente del Colegio de Psicología. Cortejoso ha reclamado así la incorporación de profesionales a estos equipos de Emergencias. Ahora se mantiene un acuerdo con la Junta por el que Emergencias puede pedir la incorporación de profesionales cuando lo considere. «Es una atención insuficiente, el apoyo psicológico es necesario e importante en muchas de las actuaciones que resultan traumáticas».

«Curso esencial»

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, quien ha inaugurado el curso, ha expresado que la sociedad es más consciente de la relevancia de la salud mental «cada día». «Es muy importante tener en cuenta la salud mental de estos intervinientes, los cuerpos de Emergencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Bomberos, Protección Civil o los sanitarios que atienden en los accidentes. La salud mental es una prioridad», ha concretado.

La jornada celebrada ayer se enmarca dentro de un curso de cincuenta horas de formación bajo el título 'Atención a primeros intervinientes en situaciones de crisis y eventos traumáticos: protegiendo la salud mental' y dirigido a bomberos, trabajadores del ámbito sanitario, cuerpos de seguridad, agentes medioambientales, o voluntarios que se enfrenten a situaciones traumáticas. «El primer interviniente no es un héroe que lo resiste todo. Es una persona que ayuda a los demás, sí, pero una persona normal, un trabajador al que hay que cuidar», ha zanjado la presidenta provincial del sindicato, María José San Román.