Viticultores de Rueda se concentran para pedir ayudas por los daños del mildiu

La organización agraria Asaja en Ávila, Segovia y Valladolid ha convocado en la mañana de este viernes a todos los viticultores afectados por el mildiu ... a una concentración a las puertas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda con el objetivo de visibilizar el «problema económico» que supone para la comarca.

Aunque hay afectados en otras zonas vinícolas como la DO Cigales y la DO Ribera del Duero, lo cierto es que la Denominación de Origen Rueda ha sido la principal damnificada por el mildiu. Viticultores profesionales de poblaciones como Rueda, La Seca, Serrada, Valdestillas, Pozaldez y Rodilana, principalmente, han visto cómo la producción estimada de sus viñedos ha caído hasta en un 95% a causa de esta enfermedad, de ahí que hoy se hayan congregado bajo el lema 'Apoyo económico para los afectados por el mildiu.

La prioridad para Asaja, según explicó su portavoz, Joaquín Antonio Pino, presidente de la organización en Ávila y vicepresidente en Castilla y León, es conseguir un apoyo económico desde la administración, «lo que necesitan los viticultores que han perdido su fuente de ingresos». «Las diferentes administraciones tienen que entender que esto es una situación excepcional y, por lo tanto, requiere un tratamiento y apoyo excepcional».

De ahí que demanden la implicación tanto de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, como del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pues es «una anomalía que va a dejar muchísimas pérdidas económicas».

Por parte de los viticultores, Francisco Lozano, de La Seca, daba también voz al «problema gravísimo» que hay, sobre todo en la comarca de La Seca, con una superficie de 3.700 hectáreas, la más grande de Castilla y León y la más afectada, quejándose de que además es un problema que no les dejan tratar.

A ello se suma que la enfermedad del mildiu «no entra en el seguro, a pesar de tenerlo multirriesgo», por eso reclaman que la Junta de Castilla y León les escuche y les ayude como «lo hacen en otras catástrofes». «Si no nos ayudan, muchas empresas lo pasarán mal para hacer frente a los pagos, con muchos trabajadores a su cargo», y puso mucho énfasis en ver la pasividad de muchos viticultores, pues «habiendo más de mil doscientos viticultores, solamente en La Seca unos 120, nos hayamos juntado cuatro pelagatos en la protesta».