Villalar tendrá dispositivo de seguridad: asume organizarlo el municipio tras apartarse las Cortes

La carrera de obstáculos en la que se ha convertido la celebración popular del 23 de abril en Villalar de los Comuneros en los últimos ... años con Vox al frente de las Cortes y de la Fundación Castilla y León -y que empezó antes con Luis Fuentes (Cs) en esas instituciones acuñando para el Día de Castilla y León el término 'San Ikea'- supera en esta edición el escollo que la fundación que preside Carlos Pollán (Vox) planteó en marzo, cuando informó a falta de apenas un mes para la celebración de que no se encargaría de organizar el plan de autoprotección, imprescindible para garantizar la seguridad y la respuesta ante cualquier emergencia en un evento que concentra en un municipio rural más de 20.000 personas si el tiempo acompaña. «Lo voy a sacar adelante», ha avanzado este miércoles Luis Alonso Laguna«, alcalde de Villalar de los Comuneros.

«Por mí no va a quedar que no se haga Villalar. Si esa era la intención que se perseguía, no les va a salir», ha añadido el regidor comunero, que ha buscado asesoramiento externo para contar el día 23 con un plan de autoprotección operativo. Ese requisito organizativo en torno a la seguridad lo ha asumido siempre la fundación dependiente de las Cortes. Hasta este año. De hecho, esa entidad se encargaba de la programación de actuaciones y de exposiciones para dar contenido en Villalar a una festividad de calado autonómico hasta que en el año 2023, con Vox al frente, decidió no hacerlo. Y fue el Ayuntamiento, con la colaboración de grupos y artistas que habían actuado otros años, quien armó la programación. Entre ambas decisiones sobre la organización de la fiesta, con Vox al frente de la Consejería de Industria, la Junta eliminó el 23 de abril de los festivos en Castilla y León, decisión que tumbaron los tribunales a toro pasado.

Ampliar Asistentes a la fiesta de Castilla y León en Villalar de los Comuneros en una edición pasada. Alberto Mingueza

Alonso Laguna subraya ahora la dificultad que supone para los medios técnicos y humanos con los que cuenta una localidad de 490 habitantes (INE 2024) hacerse cargo primero de cuadrar un programa de actos para una celebración como la del Día de Castilla y León, y apechar ahora con el requisito del plan de autoprotección. Y con menos de un mes de margen. «Venía a ser una muerte anunciada en dos peldaños», resume el alcalde. Una defunción que, según destaca el regidor, no se consumará.

La confirmación de que el Ayuntamiento sacará adelante, «sí o sí», esa planificación de seguridad, que se suma a la programación cultural para el 23 de abril, será posible esta edición con la aportación de la Junta de Castilla y León de 120.000 euros para «asegurar la celebración», que se añaden a otros 70.000 que ya ponía para el programa de actividades. Y coincide con un nuevo pulso que PP y Vox mantienen desde la Junta y las Cortes a cuenta de la fiesta en la villa comunera.

«Villalar de los Comuneros tiene un aliado en todos y cada uno de los miembros de este Gobierno autonómico» Luis Miguel González Gago Consejero de la Presidencia de Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco anunció de pasada en el Debate sobre el Estado de la Comunidad el miércoles 26 que su Gobierno se iba a poner a disposición del alcalde. Era la respuesta a la decisión que la fundación de las Cortes hizo pública el 21 de marzo de no encargarse del plan de autoprotección. De cómo se plasmaba esa colaboración informaba oficialmente la Junta en una nota de prensa la tarde de este martes, con la aportación de 120.000 euros para el planificar la seguridad por «compromiso con la celebración del Día de la Comunidad, velando también por el respeto a la conmemoración tradicional en Villalar de los Comuneros». Algo que hacía el Gobierno presidido por Mañueco, después de haber «explorado vías de colaboración» con el alcalde, «tras la decisión del patronato de la Fundación Castilla y León de las Cortes de no asumir la elaboración del plan de autoprotección para la fiesta ni la puesta a disposición de las instalaciones precisas».

Ante la premura de tiempo, ya se han producido reuniones de coordinación en la Agencia de Protección Civil de la Junta para planificar el operativo de seguridad y sanidad para el 23 de abril: con despliegue de sanitarios, equipos de emergencias, personal que inspeccionará cuestiones de sanidad ambiental y de los alimentos, montaje de un hospital de campaña y de un puesto de mando de emergencias. «Villalar de los Comuneros tiene un aliado en todos y cada uno de los miembros de este Gobierno autonómico», resaltaba Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia, en una valoración que concluía con una declaración de «apoyo inquebrantable a la fiesta de todos los castellanos y leoneses, de la cual Villalar es un símbolo indispensable y muy representativo».

El 'matiz' desde las Cortes

Horas después, movía ficha Carlos Pollán desde la Fundación Castilla y León reconociendo que la entidad que preside el dirigente de Vox había acordado no asumir la responsabilidad de redacción y dirección del plan de autoprotección en Villalar, pero matizando que «nunca» se habían negado a poner «a disposición de la celebración las instalaciones o los recursos que venía aportando los años anteriores».

Aseguran desde la entidad, en una nota remitida desde las Cortes, que el director de la fundación, Juan Zapatero, conversó por teléfono con la delegada de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, y con el secretario general de la Consejería de la Presidencia, Santiago Fernández, para solicitar una reunión en la que «determinar» las responsabilidades de Junta, Cortes y Ayuntamiento en el desarrollo de la fiesta. Alegan que desde el Gobierno de Mañueco han dado la callada por respuesta a ese ofrecimiento, reiterado por escrito. Y que «sin esa reunión», para la Fundación bajo la dirección de Vox «no es posible determinar el alcance y los términos de la colaboración» en las actividades que acogerá Villalar el 23 de abril.