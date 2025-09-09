Villafrechós pone fin a las fiestas con la suelta de dos vacas y tres toros enmaromados

Las fiestas de Villafrechós de 2025 en honor a la Virgen de Cabo ya son historia. La localidad vivió este martes la última jornada ... de las fiestas con un programa que estuvo marcado por la última suelta de la vaca enmaromada. Con gran emoción vivieron los vecinos este festejo, a sabiendas de que ya no regresará a las calles de la localidad hasta el próximo año.

La jornada se iniciaba por la mañana con la misa de difunto, dando paso al vermú torero animado con las músicas de Dj Jefe, con el que se llegaba al mediodía a la comida de peñas, en la que se degustó en el parque de Alfonso XIII un sabroso arroz a la zamorana. La tarde se inició con carretones para los más pequeños, antes de que, a las tuviese lugar la última suelta de la vaca enmaromada.

El festejo fue muy atractivo para los cientos de vecinos y visitantes presentes, ya que durante el tiempo que duró fueron saltando a la calle algunas de las reses, dos vacas y tres toros, que se habían soltado en los festejos celebrados en el resto de los días, recorriendo, una y otra vez, las distintas calles con buenas arrancadas y más de un susto.

Fue el momento en el que los más veteranos recordaron los lejanos años cuando la plaza de la Trinidad se convertía en plaza de toros con carros y barreras para la suelta de vaquillas, que, después de ser enmaromadas, eran soltadas para que corrieran por todo el pueblo sin ningún tipo de talanquera.

El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Gómez, mostró su satisfacción por el éxito de las fiestas, con gran afluencia de vecinos y visitantes a todas las actividades programadas.

En este sentido, el regidor quiso destacar el excelente juego y calidad de las reses del ganadero Pedro Caminero que se han solado en los festejos taurinos, que cuentan al menos con más de 200 años de antigüedad, según lo atestigua el grabado de 1780 que el Ayuntamiento presentó para la solicitud de Espectáculo Taurino Tradicional cuya declaración se producía el 24 de julio de 2008. Gómez destacó que no hubiese habido ningún percance de importancia.