Vecinos y visitantes disfrutaron con los distintos astados enmaromados que saltaron a la calle Laura Aguado

Valladolid

Villafrechós pone fin a las fiestas con la suelta de dos vacas y tres toros enmaromados

El festejo cuenta al menos con más de 200 años de antigüedad, según lo atestigua un grabado de 1780.

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:34

Las fiestas de Villafrechós de 2025 en honor a la Virgen de Cabo ya son historia. La localidad vivió este martes la última jornada ... de las fiestas con un programa que estuvo marcado por la última suelta de la vaca enmaromada. Con gran emoción vivieron los vecinos este festejo, a sabiendas de que ya no regresará a las calles de la localidad hasta el próximo año.

