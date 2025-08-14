El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un visitante observa un expositor con viejas cerraduras poco antes de inaugurase la exposición M.G.M.

Villafrechós abre una feria con cientos de objetos de coleccionismo, muebles, antigüedades y creaciones originales

El ebanista Aritx Martín y su esposa Laura Fernández ponen en labor la carpintería tradicional en una muestra que se prolongará hasta el 18 de agosto como una oportunidad de encontrar piezas únicas

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:21

Los muebles hechos a mano, las antigüedades, las viejas puertas, ventanas, columnas o balcones son siempre una importante alternativa para quien se hace una casa, ... la rehabilita o quiere cambiar su decoración, siempre buscando un singular toque de distinción. Todo un mundo de bellas posibilidades que desde este jueves hasta el 18 de agosto ofrece en Villafrechós la carpintería El Roble en una gran exposición de muebles, coleccionismo, antigüedades, creaciones originales y decoración, en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas. Sin duda alguna, será una oportunidad de encontrar piezas únicas.

