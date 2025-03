Villafrechós es historia, cultura y vida en Tierra de Campos

Miguel Ángel Gómez, alcalde: Hay que ponérselo fácil a los que apuesten por vivir en los pueblos

Miguel Ángel Gómez.

Hace veinte años que tengo el honor ser alcalde de Villafrechós, y antes trabajé también como teniente alcalde. En todo este tiempo, mi único objetivo ha sido siempre mejorar la calidad de vida de mis vecinos, defender sus intereses y los del municipio. No hay nada mejor que vivir en Villafrechós. La tranquilidad, el contacto con la naturaleza, las gentes, las tradiciones y, sobre todo, el orgullo de poder perpetuar el legado de nuestros antepasados. Sin embargo, no todo son ventajas. Los que vivimos en el medio rural tenemos ante nosotros grandes desafíos. El principal es la lacra de la despoblación. Es imposible no sentirse alarmado al ver cómo nuestras pirámides poblacionales están totalmente invertidas con muchos mayores y pocos niños. Y en medio, nuestros jóvenes que, en su mayoría, optan por irse a estudiar fuera y terminan lejos del pueblo, ya que aquí no encuentran oportunidades laborales acordes a su formación. Esto es una auténtica sangría a la que hay que poner una solución urgente. El campo, que es el que nos da de comer, está cada vez más amenazado. La mecanización ha venido para quedarse y eso ha producido que no se necesite tanta mano de obra. Los oficios de agricultor y ganadero seguirán siendo fundamentales e insustituibles, pero debemos lograr que resulten atractivos de forma que los jóvenes quieran dedicarse a ello. Se necesita de forma urgente una legislación específica que ofrezca incentivos y elimine tanta burocracia. También de cara al emprendimiento rural, necesitamos un marco legal que lo regule e impulse. Si queremos que más autónomos y empresarios vengan a instalarse y a generar empleo, hay que ofrecerles ventajas fiscales y reducir su carga administrativa. Hay que ponérselo fácil a aquellos que apuesten por vivir y emprender en los pueblos. Otra de mis grandes preocupaciones como alcalde, es la proliferación de parques eólicos y plantas solares en el medio rural. Siempre me he mostrado partidario de las energías renovables. Me parecen muy necesarias, pero también creo que, en cierta medida, estamos estropeando el campo. Las administraciones deben encontrar un equilibrio justo que permita el desarrollo sostenible sin que los municipios sean los únicos obligados a soportar todos los efectos adversos que conllevan estas instalaciones, como son la contaminación visual y el impacto para la flora y fauna, entre otros. Éstos son sólo algunos de los grandes retos que tenemos por delante. Los que en mi opinión son más urgentes. Desde la corporación municipal queremos seguir trabajando por un futuro mejor para Villafrechós y también para la comarca. Para conseguirlo pedimos a la administración medidas concretas, más apoyo institucional y que se promulguen más leyes que contribuyan al desarrollo del medio rural. Tenemos mucho que ofrecer, pero hay que generar las condiciones ideales para que las nuevas generaciones elijan quedarse.