Candeal regresa este agosto a Villafrechós

La huella musical es invisible, pero indeleble. Y para huellas, pocas como las de Candeal, emblema de la música tradicional y el folclore regional que ... desde los años setenta han mantenido vivo el legado melódico y cultural de nuestra tierra. Una trayectoria incombustible que se truncó hace diez años con el ictus de uno de sus fundadores, Félix Pérez, y parecía definitivamente cerrada a su muerte el pasado 2020. Sin embargo, este punto no era final; sino solo un cambio de párrafo: Candeal regresa este agosto con Toño Ortega y dos de los músicos habituales del conjunto, Nicolás Falagán y Alfonso Gato, en el primero de, esperan, muchos conciertos que tendrán lugar próximamente, y que acogerá la localidad de Villafrechós el próximo 24 de agosto.

«Ha sido un periodo de duelo muy largo», concede 'Toño Candeal', como se le suele conocer. Pero entre el roer del gusanillo interior que le recordaba continuamente los más de cuarenta años de carrera, su veintena de discos y sus dos millares de conciertos; y la comezón exterior de amistades y conocidos inquietos por un regreso de Candeal, el fundador no descartaba ninguna posibilidad. El punto de inflexión definitivo se dio el pasado mes de junio, con el acto homenaje de la Junta de Castilla y León en Villalar al folk castellano, donde se hizo entrega a la viuda de Félix Pérez de una placa conmemorativa. «Me pidieron que cantara dos canciones», recuerda, 'La palomita' y 'Por entrar en tu huerto', «y vi que gustó tanto a cercanos como a lejanos. Ahí fue cuando me dije «Voy a volver»».

Si por Félix Pérez hubiera sido, Candeal hubiera seguido danzando. Ahora, sin él, Toño Ortega, flanqueado por el acordeón de Nicolás Falagán y el laúd y el bajo de Alfonso Gato, tratará de recuperar aquel espíritu que encandiló a varias generaciones a lo largo de las últimas décadas: «Espero que la gente nos recuerde, si algo me ha demostrado la vida es que el tiempo y el olvido van rápidos; y todavía hoy me sorprende que la gente me reconozca por la calle».

Pero el regreso ya tiene fecha: 24 de agosto. Y será en Villafrechós, el pueblo de Toño Ortega, tras acuerdo con el alcalde Miguel Ángel Gómez, donde en el marco de su verano cultural Candeal marcará el primero de sus conciertos de regreso: «Sé que Nicolás y Alfonso lo pensaban desde el día que lo dejaron, incluso Nicolás ya me lo había dejado caer más de una vez: son buenos músicos pero también buenos amigos».

Sin las perspectivas de disco por delante, al menos por el momento, pero sí de volver a conquistar las programaciones culturales; con todo, ni siquiera Candeal puede hacer frente a los férreos calendarios de la temporada: «Desde que decidí volver he encontrado todo hecho o cerrado, no hay muchas posibilidades».

Fuentes consultadas del Ayuntamiento de Valladolid han aplaudido este anuncio de regreso, que consideran «entrañable», y aunque precisan que aún no se han concebido las programaciones de fiestas del año que viene; ni San Pedro Regalado ni La Virgen de San Lorenzo, consideran «probable que estén presentes en alguna de las programaciones que desde la Concejalía de Turismo se organicen en 2026». Sea como fuere, lo que queda claro es que Candeal aún no ha tocado su último acorde.

Clásicos y sorpresas

De cara al repertorio que marcará este regreso en Villafrechós el próximo 24 de agosto, Toño Ortega anticipa que habrá «un poco de todo, desde temas emblemáticos que son referencia importante en el sello Candeal hasta alguna nueva incorporación, incluso algún guiño a los folclores portugués y sudamericano, en los que hemos tenido cierta influencia a través de las migraciones».

¿Y cómo sonará Candeal sin Félix Pérez? «Todo será igual y a la vez todo será distinto», asume su compañero. «Hay que tratar de lidiar con el hecho de que era más amigo que un mero compañero, pero será inevitable recordarle en cada momento». Momentos donde no faltará, de nuevo, 'La palomita'; «un tema que Félix arregló de forma preciosa y que siempre me recuerda a él». O la que, consideran, debería ser el himno de la región; 'Levántate, morenita'; «una canción que se canta en todos los sitios y tiene mucha fuerza».

Inquirido por las últimas tentativas de mantener viva la canción tradicional, desde el exitoso Carlos Soto a los recientemente desaparecidos Vallarna, pasando, claro, por los emergentes y vanguardistas Dulzaro, «Toño Candeal» les da su bendición: «Todo lo que oigo de ellos son buenos comentarios, y en música tradicional, tanto aquello que quiera evolucionarlo o incorporar otros instrumentos como quien quiera mantenerlo en su esencia; si se hace con dignidad, se hace bien».

Ortega, que siempre ha considerado el folclore como «el hermano pobre de la música» al que nunca le deja de hacer falta todo el apoyo institucional posible, considera que con esta corriente el género pasa uno de sus mejores momentos.

¿Pero qué hay del público? ¿Cómo encajan las sexistas rabeladas con las sensibilidades generacionales actuales? «Es cierto que hoy estas perspectivas han cambiado mucho, y cada vez que las cantamos, las contextualizamos, y pedimos que se entiendan en su tiempo», apunta. «Estas coplillas eran machistas porque la sociedad era machista, y hay que agradecer lo mucho que se ha superado y reivindicarlas simplemente por la gracia que tienen sus dobles sentidos y sus juegos de palabra». Son, apunta a mayores, «de los momentos principales del repertorio», y para prueba, la misma gente es la que las solicita: «Las entienden y ríen sin ningún problema, porque comprenden dónde estaban y cuál es hoy su valor», concluye.