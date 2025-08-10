El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Toño Candeal en Villafrechós, localidad que acogerá el regreso del conjunto. Alberto Mingueza

Candeal regresa este agosto a Villafrechós

El legendario conjunto de música tradicional celebra su retorno con un concierto en la localidad vallisoletana

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:04

La huella musical es invisible, pero indeleble. Y para huellas, pocas como las de Candeal, emblema de la música tradicional y el folclore regional que ... desde los años setenta han mantenido vivo el legado melódico y cultural de nuestra tierra. Una trayectoria incombustible que se truncó hace diez años con el ictus de uno de sus fundadores, Félix Pérez, y parecía definitivamente cerrada a su muerte el pasado 2020. Sin embargo, este punto no era final; sino solo un cambio de párrafo: Candeal regresa este agosto con Toño Ortega y dos de los músicos habituales del conjunto, Nicolás Falagán y Alfonso Gato, en el primero de, esperan, muchos conciertos que tendrán lugar próximamente, y que acogerá la localidad de Villafrechós el próximo 24 de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  2. 2

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  3. 3 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  4. 4

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  5. 5 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  6. 6

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  7. 7

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad
  8. 8

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  9. 9 Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  10. 10 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Candeal regresa este agosto a Villafrechós

Candeal regresa este agosto a Villafrechós