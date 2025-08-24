Villafrades de Campos honra a la Virgen de Grijasalbas

Los vecinos de Villafrades de Campos vivieron este domingo el día más importante de sus fiestas patronales con la celebración de la emotiva procesión de ... la Virgen de Grijasalbas, en la que la patrona, vistiendo sus mejores galas, volvió a recorrer las calles del pueblo. Una vez más, decenas de vecinos y visitantes no se quisieron perder los vistosos bailes del grupo de danzantes de la localidad, que, a las órdenes del chiborra, realizó lazos tradicionales de paloteo del Los Cristos, La Virgen, La Pájara Pinta y La Verde, intercalados por los tradicionales pasacalles.

Algunos de los momentos más emotivos tuvieron lugar cuando el chiborra recitó el verso dedicado o en la entrada a la iglesia al final de la procesión, bailando la jota hacia atrás de cara a la Virgen, siendo espoleados por los constantes jaleos y ánimos de los vecinos, con una serie de desplazamientos hacia delante y hacia atrás. Al mediodía los danzantes bailaron los lazos en la plaza Mayor en honor a las autoridades y las mayordomas, que se dedican todo el año al cuidado y limpieza de la Virgen y su altar.

Una vez más, llamó la atención la vestimenta de los danzantes, que consta de un pañuelo a la cabeza anudado al lado izquierdo llamado rosa por la forma que resulta al confeccionarlo; camisa blanca o chambra larga, que permite que los danzantes lleven dentro las avellanas; detente con la imagen del Corazón de Jesús y enagüillas de color blanco almidonadas y con amplio vuelo. Debajo de las enaguas va el calzón o braga de color oscuro con tres botones dorados.

En el extremo del calzón, justo por debajo de la rodilla el danzante lleva ligas de colores para sujetar las medias. A la misma altura unos cordones a cuyos extremos se encuentran los borlones. Otro elemento a destacar es el mandil rojo que el danzante lleva encima de las enaguas. El traje lo completan la corbata, el alfiler, medias blancas y zapatos negros con lazos de color rosa.

Por su parte, la indumentaria del chiborra difiere de la del resto de sus acompañantes en que apenas lleva un par de cintas anudadas al brazo. Porta una bolsa o zurrón de gran tamaño simbolizando la avaricia, una banda cruzada sobre el pecho y un bastón o vara que lleva atado un cordón a lo largo que culmina con dos grandes bolas de raso, llamadas pelotas, semejando en su conjunto una enorme tralla que porta con su mano izquierda como atributo de poder y símbolo fálico. Toda esta indumentaria, tanto la del chiborra como la de los danzantes, se realza mucho más con el alegre sonar de las avellanas que los danzantes portan en la camisa y el chiborra en el zurrón.

Por la tarde tuvo lugar el emotivo canto de la salve a la patrona, antes de que el Trío Aventura diera un concierto poniendo fin a la fiesta de la patrona. La jornada de este lunes se iniciará con la alborada tradicional, llegando a media mañana con la misa, a la que seguirán las danza de lazos tradicionales. A media tarde habrá un parque infantil acuático, a la que seguirá la salve a la Virgen de Grijasalbas, la asamblea de la Asociación Cultural El Cordón y el concierto con el grupo D-Vueltas. Las fiestas continuarán hasta el miércoles.

Acerca de la aparición de la imagen de la patrona a los habitantes de Villafrades se han contado o escrito multitud de versiones, relacionando su nombre con piedras, cantos o guijarros, y guijas o ramas de árbol.