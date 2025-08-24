El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Danza de uno de los lazos de paloteo delante de le Virgen de Grijasalbas Fernando Caballo Blanco

Valladolid

Villafrades de Campos honra a la Virgen de Grijasalbas

Decenas de vecinos y visitantes no se quisieron perder los vistosos bailes del grupo de danzantes, con especial emoción de la entrada de la patrona en la iglesia

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 24 de agosto 2025, 17:48

Los vecinos de Villafrades de Campos vivieron este domingo el día más importante de sus fiestas patronales con la celebración de la emotiva procesión de ... la Virgen de Grijasalbas, en la que la patrona, vistiendo sus mejores galas, volvió a recorrer las calles del pueblo. Una vez más, decenas de vecinos y visitantes no se quisieron perder los vistosos bailes del grupo de danzantes de la localidad, que, a las órdenes del chiborra, realizó lazos tradicionales de paloteo del Los Cristos, La Virgen, La Pájara Pinta y La Verde, intercalados por los tradicionales pasacalles.

