Villabrágima recrea este sábado la llegada de los comuneros al pueblo en 1520

En el mes de noviembre de 1520 las tropas comuneras se asentaron en el pueblo de Villabrágima con el fin de que Adriano de Utrecht ... y parte del Consejo Real renunciasen a sus cargos y reconocieran como única reina a Juana I de Castilla. Más de 500 años, Villabrágima, con la participación de un buen número de vecinos vestidos de época, recreará en la tarde de este sábado, por cuarto año, consecutivo este hecho histórico en una velada que lleva el nombre de La Noche de las Antorchas.

Tras un día cargado de actividades infantiles, que se desarrollarán en el Colegio Villas del Sequillo, y talleres realizados en la plaza Mayor del pueblo por la Asociación Santa Hermandad de Medina del Campo, a las 19.30 horas, el pueblo de Villabrágima, marchando sus habitantes por las calles de la población, recibirán a las tropas comuneras, vistiendo los vecinos vestidos de época y llevando luces (antorchas y faroles) y objetos ruidosos, dando a entender la manifestación de un pueblo que espera la luz y recibe a los Comuneros como ejército y comunidad aseguradora de tiempos nuevos, para una Castilla desolada por un rey que no reina y que tiene cautiva a su propia madre.

La recreación comenzará en la plaza Mayor y, tras el tránsito por las calles para el recibimiento de las tropas de las Comunidades de Castilla, se realizarán diferentes recreaciones de distintos momentos del levantamiento comunero, recordando principalmente el llamado Razonamiento de Villabrágima, última oportunidad real, según cuentas las crónicas, para que los comuneros e imperiales pudieran llegar a un acuerdo antes de la promulgación del edicto de Worms y la batalla de Villalar. La recreación finalizará con el pregón realizado en la plaza Mayor de la población por el investigador artístico y artista Jesús Hernández Cocho.

El Ayuntamiento de Villabrágima, organizador de esta recreación con la cooperación de la Asociación Cultural El Razonamiento de Villabrágima, agradece la colaboración de la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, la Asociación Cultural Torre del Homenaje y la Asociación Santa Hermandad de Medina del Campo, al igual que la participación de todas las asociaciones y vecinos de Villabrágima que, un año más, han realizado un impresionante y magnífico trabajo, confeccionando decoración para ambientar las calles y balcones, faroles para ser transportados el día del evento, escudos para los caballeros que harán de figurantes, así como la confección personal de vestuario de época para la propia recreación.