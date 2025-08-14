«Ser vianero es más importante que cualquier título o medalla»

Viana de Cega lleva calentando motores desde el 7 de agosto, momento en el que dieron comienzo sus prefiestas. Y hoy ha llegado el día. ... Las fiestas de La Asunción de Nuestra Señora y San Roque 2025 en Viana de Cega convierten el pueblo en una fiesta con música en las calles, actividades para todas las edades y mucha pasión. Las peñas, convertidas en el alma de la fiesta, aguardan el momento en el que el pregonero sube al Ayuntamiento y se desata la diversión. Este año el encargado de coger el micrófono y dirigirse a sus vecinos ha sido Sergio Casares, jugador de balonmano.

Con la plaza a rebosar de gente equipada con disfraces y camisetas de colores llamativos, el atuendo de los peñistas durante todas las fiestas, Sergio Casares ha señalado al inicio de su discurso: «Perdonad mi voz temblorosa, pero este es, sin duda, el momento de más nervios que he vivido nunca. Si esto no sale perfecto, sed comprensivos: el corazón está puesto… las palabras ya es otro tema. Os prometo que será corto, peñistas, guardad alguna gota de vino para mí».

El «hijo de Olga, la del Madriles y Pepi, y de Juan, el pequeño de Rafa y Elena; hermano de Lucía», como él mismo ha definido, ha especificado que subir al balcón del Ayuntamiento por méritos deportivos es un orgullo pero lo que más orgulloso le hace es ser vianero, «eso es mucho más importante que cualquier título o medalla». «He pasado por todas las fases que vive un joven de Viana de Cega, cumpliéndolas al pie de la letra: desde la guardería, compartiendo biberones (primera señal de que aquí nos gusta beber en compañía), hasta nuestras actuales «parroquias», donde compartimos botellines y risas. No puedo estar más orgulloso de haberlas vivido junto a todos vosotros», ha pronunciado.

Su vinculación con el mundo deportivo, pasando por diferentes clubes de balonmano, han obligado al joven a «llevar Viana siempre conmigo. En casa entrenamiento, en cada viaje y en cada partido». «Viana tiene las mejores fiestas, los mejores encierros, las mejores peñas y los mejores bares. Si cambiara algo… serían los escalones de la entrada de algunos bares, por unas rampas más accesibles, para que nadie acabe rodando», bromeaba desde el balcón Sergio Casares provocando una sonora carcajada entre el público y los peñistas.

Durante el discurso no han faltado los agradecimientos, al Ayuntamiento y al alcalde «por la oportunidad de estar aquí», a su amigo Cata «por el que podré disfrutar de algunos días de estas fiestas» y a todos sus amigos «por estar ahí siempre para lo que haga falta, menos para montar la peña, que alguno —y me incluyo— se escaquea». Las palabras de agradecimiento para su familia llegaban inmediatamente después: «Gracias a mi familia, a mis abuelos, a mis padres y a mi hermana, por apoyarme en cada paso que he dado (sin duda, el más difícil fue salir de Viana). No os lo suelo decir, pero os quiero mucho y ojalá pasar mucho más tiempo juntos».

El momento más emotivo del pregón se ha vivido cuando Sergio Casares se ha dirigido a las personas que ya no están, en especial a uno de sus amigos de toda la vida: «No me quiero olvidar de los que ya no están. De todos aquellos vecinos que nos han dejado; de mis abuelos paternos, que seguro estarían muy orgullosos de verme aquí y de ver la gran familia que hemos tenemos. Pero, sobre todo, de un amigo en especial. Nunca se me borrará de la memoria su alegría y su sonrisa… y estoy seguro de que hoy nos ve desde ahí arriba. Les mando un beso enorme a todos».

Con la premisa de «disfrutar como ellos, que ya no están, querrían» y con la ilusión de «vivir estas fiestas como si fuesen las últimas», el pregonero de este año ha invitado a todos sus vecinos a «bailar, cantar, reír y sentirse orgullosos de gritar ¡Viva Viana y Viva San Roque!».