El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plaza donde tocaba la orquesta Gramola.

Valladolid

Viana de Cega convierte sus calles en una fiesta a ritmo de música

El municipio vive hoy la festividad de San Roque con la tradicional procesión y varios conciertos y djs que sofocan el calor a ritmo de canciones

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:53

Viana de Cega, al igual que la mitad de la provincia durante este sábado, 16 de agosto, celebra la festividad de San Roque. El calor ... incesante ha obligado a los vecinos del municipio a disfruta de la jornada de vermut en la calle «porque se está mejor fuera que dentro de casa». La tradición manda y la misa en honor a San Roque en la Iglesia Parroquial inauguraba la jornada tras el pasacalles con cabezudos para dar paso al momento del vermut. Centenares y vecinos de Viana de Cega combaten el calor a ritmo de dulzaina y refresco durante el día de hoy.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  2. 2

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  3. 3

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  4. 4 Búscate en nuestras cien fotos de la grada del Real Valladolid-Ceuta
  5. 5 Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este sábado
  6. 6 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  7. 7 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  8. 8

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  9. 9

    Estreno plácido de la Era Almada en Zorrilla
  10. 10

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Viana de Cega convierte sus calles en una fiesta a ritmo de música

Viana de Cega convierte sus calles en una fiesta a ritmo de música