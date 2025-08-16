Viana de Cega convierte sus calles en una fiesta a ritmo de música

Viana de Cega, al igual que la mitad de la provincia durante este sábado, 16 de agosto, celebra la festividad de San Roque. El calor ... incesante ha obligado a los vecinos del municipio a disfruta de la jornada de vermut en la calle «porque se está mejor fuera que dentro de casa». La tradición manda y la misa en honor a San Roque en la Iglesia Parroquial inauguraba la jornada tras el pasacalles con cabezudos para dar paso al momento del vermut. Centenares y vecinos de Viana de Cega combaten el calor a ritmo de dulzaina y refresco durante el día de hoy.

La Plaza del Cardiel, uno de los puntos neurálgicos de las fiestas en Viana de Cega, es una fiesta. La música corre a cargo de Güisi Muñoz. Coplas, boleros, rumbas y sevillanas todo vale bajo el sol abrasador que roza los 38 grados en la provincia. Para combatir el calor, abanico en mano y refresco o cerveza en la otra aunque el calor no impide que los peñistas, muchos de ellos «sin dormir» disfrutan al son de la música.

«Ayer estuvimos con la macrodisco hasta tarde y después otro rato en la peña. Algunos no han pasado por casa. Yo he dormido tres horas y me he venido a misa y ahora a continuar la fiesta», señala Sheila Maroto, vecina del Viana de Cega. La tarde de hoy, aunque marcada por el calor, está repleta de actividades. Peñiolimpiadas, encierro urbano y teatro familiar ocupan el groso de la tarde. Ya por la noche, los vecinos del municipio disfrutarán de una degustación de sopas de ajo y de la fiesta remember a cargo de Paco DV, que pinchará temas del ayer y del hoy.

Ampliar Estado de la plaza donde tocaba la orquesta Gramola al día siguiente.

«Después de la tormenta llega la calma», publicaba en las redes sociales el Ayuntamiento de Viana dee Cega. Y es que dicen que una imagen vale más que mil palabras. Después de la fiesta, la plaza donde tocaba la orquesta Gramola ofrecía una de esas estampas que no resultan agradables de ver, con el lugar lleno de bolsas de plástico, vasos, botellas... Pocas horas después, el servicio de limpieza, como cada año, dejaba impoluta la zona para seguir disfrutando de las fiestas.

La fiesta continuará mañana domingo, 17 agosto, con un vermut tributo al rock español de los años 80 y 90, la tradicional paellada popular que convertirá Viana de Cega en un punto de reunión y encuentro y el último encierro urbano en el recorrido de la calle Castilla. Los más pequeños podrán disfrutar mañana de una jornada marcada por los hinchables en el Parque de La Resineria.