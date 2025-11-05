Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles

La localidad de Valdenebro de los Valles sufrió este miércoles durante breves minutos un vendaval con vientos de más de 100 kilómetros por hora ( ... alcanzaron el pico de 105 a las 14:00 horas en la estación de Villalón de Campos) que afectaron a los tejados de algunas viviendas y naves agroganaderas.

Los sucesos ocurrieron poco antes de las 14.30 horas cuando fuertes rachas de viento que llegaban del noroeste, afectaron a los tejados de varias viviendas de la localidad, en especial a las situadas en la zona conocida como La Solana y la plaza Mayor, que son las que dan hacia Medina de Rioseco, desde donde venían los fuertes vientos.

Durante dos o tres minutos la fuerza del huracán levantó tejas, cayendo algunas a la calle, siendo los tejados de dos viviendas las más afectadas al levantar casi la totalidad de sus tejas dejando al descubierto algunas de las maderas de la tablazón.

Además, las uralitas de alguna nave se vieron afectadas, arrancando el huracán algunos trozos, que fueron a parar a la calle. El viento también derribó un muro de ladrillo que estaba en mal estado. Por suerte, al suceder al mediodía, no hubo que lamentar daños personales. Ahora, los propietarios tendrán que dar parte al seguro.

Por la tarde, el alcalde, Melchor Vaquero, recorría las calles para evaluar los daños y hablar con los vecinos. Algunos vecinos pensaron que si llega a durar más tiempo «derriba el pueblo entero». En Medina de Rioseco, las fuertes rachas de viento arrancaron algunas ramas de árboles.