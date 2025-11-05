Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles

ValladolidUn vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
Vientos de más de 100 kilómetros por hora levantan numerosas tejas y derriban un muro de ladrillo, sin que haya que lamentar daños personales
Valladolid
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:31
La localidad de Valdenebro de los Valles sufrió este miércoles durante breves minutos un vendaval con vientos de más de 100 kilómetros por hora ( ... alcanzaron el pico de 105 a las 14:00 horas en la estación de Villalón de Campos) que afectaron a los tejados de algunas viviendas y naves agroganaderas.
Los sucesos ocurrieron poco antes de las 14.30 horas cuando fuertes rachas de viento que llegaban del noroeste, afectaron a los tejados de varias viviendas de la localidad, en especial a las situadas en la zona conocida como La Solana y la plaza Mayor, que son las que dan hacia Medina de Rioseco, desde donde venían los fuertes vientos.
Durante dos o tres minutos la fuerza del huracán levantó tejas, cayendo algunas a la calle, siendo los tejados de dos viviendas las más afectadas al levantar casi la totalidad de sus tejas dejando al descubierto algunas de las maderas de la tablazón.
Además, las uralitas de alguna nave se vieron afectadas, arrancando el huracán algunos trozos, que fueron a parar a la calle. El viento también derribó un muro de ladrillo que estaba en mal estado. Por suerte, al suceder al mediodía, no hubo que lamentar daños personales. Ahora, los propietarios tendrán que dar parte al seguro.
Por la tarde, el alcalde, Melchor Vaquero, recorría las calles para evaluar los daños y hablar con los vecinos. Algunos vecinos pensaron que si llega a durar más tiempo «derriba el pueblo entero». En Medina de Rioseco, las fuertes rachas de viento arrancaron algunas ramas de árboles.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión