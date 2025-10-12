El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Raúl Prada Tabarés en el Ayuntamiento con el bastón de mando L. Negro

Vega de Valdetronco elige a su nuevo alcalde tras el fallecimiento de Lourdes Cuervo

El pleno municipal compuesto por tres concejales elije a Raúl Prada Tabarés

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:17

Comenta

En pleno duelo por el fallecimiento, el pasado 1 de octubre, de la que fue su alcaldesa durante 22 años, Lourdes Gómez Cuervo, el Ayuntamiento ... de Vega de Valdetronco ha elegido este viernes a Raúl Prada Tabarés como nuevo regidor del municipio.

