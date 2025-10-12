Vega de Valdetronco elige a su nuevo alcalde tras el fallecimiento de Lourdes Cuervo

En pleno duelo por el fallecimiento, el pasado 1 de octubre, de la que fue su alcaldesa durante 22 años, Lourdes Gómez Cuervo, el Ayuntamiento ... de Vega de Valdetronco ha elegido este viernes a Raúl Prada Tabarés como nuevo regidor del municipio.

La corporación, compuesta actualmente por tres concejales, respaldó la candidatura de Raúl Prada, de 50 años, y del grupo municipal Ciudadanos, quien durante cuatro años estuvo vinculado al Ayuntamiento como concejal, concretamente entre 2019 y 2023. «Yo en los últimos comicios no salí elegido, pero era el siguiente más votado de la lista, así que me tocaba entrar», destacó el nuevo alcalde en declaraciones a este diario. Él resultó elegido entre los dos candidatos que se presentaron. «Asumo este cargo con enorme respeto y con la responsabilidad de continuar el legado de Lourdes, que durante 22 años impulsó proyectos importantes como la restauración de la iglesia, que está prácticamente finalizada. Mi objetivo es trabajar por el bienestar de los vecinos», añadió.

Natural del propio municipio, Prada Tabarés, de 50 años, presume de «ser de los pocos de su generación», que ha decidido permanecer en Vega de Valdetronco. «Tengo dos hijas y siempre quise quedarme en el pueblo. Me parece muy importante que el alcalde resida en el pueblo, porque en municipios tan pequeños es fundamental estar cerca del día a día. Me voy a esforzar de forma muy especial en fomentar la transparencia en la gestión municipal. Quiero que los vecinos estén al corriente de todo», subraya.

El nuevo regidor, que trabaja en una estación de servicio de un pueblo vecino, asegura que su principal preocupación es la despoblación, un problema que se ha acentuado en los últimos años. «En la pandemia perdimos unas veinte personas y bajamos de los cien habitantes, lo que redujo también el número de concejales de cinco a tres. El gran reto que tenemos, intentar que venga gente nueva, que se anime a quedarse. Hay movimiento en algunas casas, y eso da esperanza», subraya.

Nada más asumir el cargo, Prada ya ha tenido que solventar la primera tarea como alcalde, suplir la baja de un empleado municipal y entre los proyectos inmediatos del municipio está la obra de saneamiento de las tuberías de agua, que comenzó hace unos días y que deberá supervisar. «Está todo presupuestado, pero ahora nos toca a nosotros continuarla», explica.

Formado en Derecho —hasta cuarto curso de la carrera—, Raúl Prada confía en que sus estudios le ayuden en la gestión municipal. «Son conocimientos que vienen bien para el trabajo del Ayuntamiento», reconoce y aunque asume el cargo en circunstancias difíciles, lo hace con ilusión. «En principio no pensaba presentarme, pero al hablar con los vecinos en estos días, muchos me animaron. Me dijeron que, viviendo aquí, podía implicarme más. Y eso me ayudó a decidirme», concluye.