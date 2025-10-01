Vega de Valdetronco despide a Lourdes Gómez, su eterna alcaldesa

La noticia del fallecimiento de Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco, ha dejado un vacío imposible de llenar en este pequeño municipio torozano. ... Ella era de las que ejercían la política desde lo cercano y cotidiano. Era regidora, sí, pero, ante todo, era una vecina más de Vega. Alguien que nunca dejó de luchar para que su pueblo brillara. Siempre estaba ahí para todo. No había acto al que no acudiera, ni iniciativa en la que no pusiera empeño. Se preocupaba de que las calles estuvieran limpias, de que los jardines lucieran cuidados, de que la plaza del pueblo fuese siempre punto de encuentro y de que las fiestas de Santa Cruz, cada año resultaran mejores que el anterior. Su mayor interés era el bienestar de sus vecinos.

Lourdes tenía 80 años. Era una mujer cercana, sonriente y dialogante. Escuchar formaba parte de su manera de entender la política municipal. Atendía las preocupaciones de sus vecinos, consciente de que muchas veces, los problemas más sencillos son también los más urgentes. Ostentaba con orgullo el cargo en el que llevaba desde 2003, tras estar 12 años también como concejala de cultura. Así lo demostraba en una carta que en junio de 2023 dirigió a los lectores de El Norte de Castilla, en la que trataba de condensar tantos años dedicados al servicio público: «En estos años, he tenido épocas mejores y peores. El cargo me ha enseñado a valorar más los momentos buenos y a escuchar a la gente, para poder ayudar en la medida de mis posibilidades. Me ha aportado experiencias nuevas, relaciones y, sobre todo, conocer a muchas personas por las que ha merecido la pena el esfuerzo que supone dedicarse a lo público. Pongo ilusión y ganas en los proyectos que me planteo y seguiré haciéndolo así. Después de la pandemia que todos hemos sufrido, éste es el mejor momento para valorar la vida en nuestros pueblos. Yo, en concreto, me siento muy orgullosa del mío». Son palabras de una mujer convencida de que, desde la política local, se puede mejorar la vida de las personas.

Y detrás de esta gran mujer, hubo también un gran hombre, José Luis Jiménez, su marido, que falleció hace unos años, y que la apoyaba en cada uno de los cometidos que tenía como alcaldesa. También su hijo, Javier y el resto de su familia y allegados. «Era una persona excelente. Siempre pendiente de todo y de todos. Es una pérdida irreparable. Estamos deshechos», comenta entre lágrimas Socorro Sampedro, alguacila de Vega y amiga personal de Lourdes. «Era muy vitalista. Se ilusionaba por todo. Siempre estaba pensando en traer cosas nuevas al pueblo», añade Alberto del Pozo, su vecino y también amigo.

Pero no sólo en Vega la recuerdan con cariño. Los alcaldes de los pueblos aledaños también destacan de ella lo excelente compañera que era y cómo remaba siempre a favor de la comarca. «El lunes precisamente coincidí con ella en Mota del Marqués, en una reunión con varios alcaldes. Se implicaba y miraba mucho por su pueblo. Se la va a echar de menos», destaca José Luis Rico, alcalde de Marzales. «Era muy amable y cercana. Con ella se podía hablar de cualquier tema. Por su larguísima experiencia, era alguien en quien te podías fijar a la hora de gestionar el día a día de un pueblo», añade su homólogo en Gallegos de Hornija, Álvaro Correjes.

Consciente de las dificultades de los pueblos pequeños como el suyo, Lourdes nunca se rindió. Tenía recursos limitados, pero ella se las ingeniaba para que Vega no cayera en el olvido. Nunca dudó en acudir a las administraciones para satisfacer las necesidades que iban surgiendo. «Quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de Lourdes, a sus amigos, a los vecinos de Vega de Valdetronco y a todos los que, de alguna forma, se vieron beneficiados por su trabajo y su humanidad. En estos momentos de dolor quiero sumarme al sentimiento de tristeza y de recordar con admiración su legado y el impacto positivo que dejó en su municipio y en toda su provincia», subraya Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid. También Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid y expresidente de la Diputación Provincial, con quien mantenía muy buena relación ha destacado que Lourdes «siempre pedía para su pueblo, Vega, y siempre lo hacía con una sonrisa. Cuando estabas con Lourdes, la tristeza se hacía a un lado», destacaba.

Ampliar Lourdes era la mejor embajadora del Camino de Santiago del Sureste que atraviesa su pueblo El Norte

Lourdes vivía por y para Vega de Valdetronco. Allí cada rincón lleva su huella. Desde la mejora de infraestructuras hasta el impulso de actividades culturales. Uno de los proyectos que llevan su firma y que más orgullo le causaba era el albergue de peregrinos que había puesto en marcha. Era miembro muy activo de la Asociación del Camino de Santiago del Sureste por Valladolid, donde la recuerdan con cariño. «Estamos terriblemente compungidos. Era la mejor embajadora de su pueblo y del Camino del Sureste. Era inmensamente generosa. Siempre puso a disposición de los peregrinos y socios, no solo su pueblo, sino también su casa. Era una peregrina incansable y, sin ella, en la asociación nos hemos quedado un poco más solos y mucho más tristes», remarca Rebeca Justo, presidenta de Acasse-Va.

Lourdes se ha ido dejando un gran legado en su pueblo, el de la sencillez y la constancia. El de una mujer que entendió que la política es servicio y que los pueblos, por pequeños que sean, merecen toda la atención y el cariño.