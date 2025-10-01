El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lourdes Gómez, que era peregrina, en Monte do Gozo, en Santiago de Compostela El Norte

Valladolid

Vega de Valdetronco despide a Lourdes Gómez, su eterna alcaldesa

La edil de este pueblo torozano, ha fallecido a los 80 años. Sus vecinos la recuerdan como una mujer sonriente, trabajadora y dialogante

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:42

La noticia del fallecimiento de Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco, ha dejado un vacío imposible de llenar en este pequeño municipio torozano. ... Ella era de las que ejercían la política desde lo cercano y cotidiano. Era regidora, sí, pero, ante todo, era una vecina más de Vega. Alguien que nunca dejó de luchar para que su pueblo brillara. Siempre estaba ahí para todo. No había acto al que no acudiera, ni iniciativa en la que no pusiera empeño. Se preocupaba de que las calles estuvieran limpias, de que los jardines lucieran cuidados, de que la plaza del pueblo fuese siempre punto de encuentro y de que las fiestas de Santa Cruz, cada año resultaran mejores que el anterior. Su mayor interés era el bienestar de sus vecinos.

