Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
Regidora bajo las siglas del Partido Popular, ha fallecido a los 80 años
Valladolid
Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:47
Vega de Valdetronco, un pequeño municipio de apenas cien empadronados enclavado en la comarca de Montes Torozos, está de luto. Su alcaldesa, Lourdes Gómez Cuervo, ha fallecido a los 80 años. Todo apunta, a falta de la autopsia, a que ha sido por causas naturales.
Ha sido el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien ha comunicado la triste noticia a través de sus redes sociales. «Lamento profundamente el fallecimiento. Mi sincero pésame a sus familiares y amigos. Su legado en el municipio es inmejorable. Descanse en paz», reza la publicación.
Lourdes Gómez Cuervo estaba jubilada y llevaba como regidora 22 años, desde 2003, bajo las siglas del Partido Popular. Querida y admirada tanto en su localidad como en el seno del PP provincial, en los últimos comicios municipales de 2023 logró un amplio respaldo de los votantes de Vega. Así, su candidatura obtuvo 47 votos de los 75 totales emitidos. También ha transmitido sus condolencias el Grupo Provincial Popular: «Descanse en paz», dice el mensaje.
