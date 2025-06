Villabrágima se moviliza para que no se pavimente el solar donde se iba a construir la residencia de ancianos

La construcción de una residencia de ancianos vuelve a ser motivo de conflictos en Villabrágima. En los últimos días, algunos vecinos están registrando en el ... Ayuntamiento un escrito en el que piden que se paralice la pavimentación del solar, junto a la carretera VA 511, en el que se iba a construir la residencia de personas mayores. Este sábado, al mediodía, bajo los soportales del Sindicato, se ha organizó una movilización ciudadana en la que se ha informado de los planes municipales, a la vez que se ha entregado el escrito para que sea registrado por los vecinos que lo deseen.

En el escrito dirigido al alcalde, Víctor Arce, se expresa el no entender que se realice una obras en «un sitio destinado para un fin en concreto», señalando que «quizás a ustedes no les parezca la mejor opción, pero en un futuro, quizás no muy lejano, dicha ubicación pueda albergar este servicio tan necesario para nuestro municipio». También se recuerda que «han sido muchos años luchando por el mismo fin, y ustedes, aparte de parar el proyecto, parece que quieren dinamitar todo lo avanzado». Por todo ello, se solicita «que se pare dicho proyecto y se reconsidere otro lugar para hacer lo que tienen en su mente».

Además, se anima a consultar al municipio si se quiere una residencia de ancianos, recordando al alcalde que «el poder, no se le olvide, reside en el pueblo, el pueblo es soberano y ustedes deben de estar al servicio del pueblo». Al final se anima de nuevo a saber el sentir de los vecinos del municipio y se hace la pregunta de si «¿hay algo más democrático que escuchar al pueblo?». En la movilización se colocaron una silla de ruedas, un andador para personas mayores o algunas cachas y bastones junto a carteles en los que se leían las frases de «una residencia en Villabrágima no es un capricho, es una necesidad social» o «el pueblo es soberano», animando a unirse a la movilización.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento, Eduardo Sahagún, manifestó que «no vamos a alimentar polémicas ni a seguir el juego sucio de los concejales del Partido Popular y algunos vecinos muy apegados a ellos, que lo único que intentan es crear odio y malestar hacia nosotros y entre los vecinos del pueblo». En este sentido destacó que «nosotros trabajamos por y para Villabrágima, tratando de mejorar el pueblo y conseguir avances en todo, cosa que no se ha hecho en los nueve años anteriores». Además aseguró que «cuando de verdad entre el dinero del otro parque eólico, cosa que dijeron a todo pueblo que ya estaba hace dos años ese dinero, llevaremos a cabo el proyecto que nosotros tenemos».

Desde el grupo municipal del Partido Popular se ha registrado un escrito similar, a la vez que se ha emitido un vídeo en el que se informa del suplemento de crédito de 128.000 euros presentado en el último pleno por el equipo de gobierno (antiguos concejales de Vox y Psoe) para pavimentar el solar donde se pretendía construir la residencia de ancianos, promovida por el entonces equipo de gobierno del PP. Además se expresa que al preguntar por sus usos, el alcalde respondió que «para muchas cosas». También se manifiesta que «el Partido Popular se opone radicalmente a destinar 128.000 euros del dinero de todos los vecinos para este fin», recordando que «Villabrágima dispone de espacios e instalaciones para realizar múltiples actividades».

Hay que recordar que fue en el pasado mandato cuando se aprobó el proyecto básico de una residencia de ancianos y también se dio luz verde a la redacción del proyecto de ejecución cuando se vio que iba a entrar el dinero de los fondos del parque eólico Valverde. Una vez que esos fondos se hicieron realidad en el presente mandato, había que aprobar el proyecto de ejecución, para sacar la licitación y empezar las obras. Algo para lo que votaron en contra los grupos municipales de Psoe y Vox, con cinco votos, frente a los cuatro de grupo de Gobierno del PP. Una mayoría que sirvió a los dos grupos para unirse y expulsar de la alcaldía a la popular Noelia García con una moción de censura, lo que provocó que quedarán fuera de sus respectivos partidos.