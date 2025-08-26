El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El hostelero Miguelón y David Pérez durante su encuentro este lunes en La Mudarra.

El hostelero Miguelón y David Pérez durante su encuentro este lunes en La Mudarra. Rodrigo Jiménez

La Mudarra

El vecino que devolvió 1.500 euros que se encontró en unas fiestas: «Lo que no es tuyo, no es tuyo»

David Pérez, de Peñaflor de Hornija, entregó el dinero a la Guardia Civil y acabó en manos de su dueño, Miguelón, hostelero de La Mudarra; el gesto ha acabado sellando una nueva amistad

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 07:17

«Aquí tienes un amigo para toda la vida». Así recibió el hostelero Miguel Valverde Frutos, más conocido como Miguelón, a David Pérez Zurro, un ... vecino de Peñaflor de Hornija que hace unas semanas encontró y devolvió los 1.500 euros que él había perdido durante las fiestas de La Mudarra.

