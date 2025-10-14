El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde, Alberto Callejo, explica al grupo la iglesia de San Miguel El Norte
Valladolid

El turismo y la cultura vuelven a unir a Villavicencio, Bolaños y Villalán

Un centenar de personas mayores de los tres pueblos visitan Bolaños de Campos con el fin de promover el encuentro social y activar la memoria

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 19:38

Comenta

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 25, «reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar ... una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural». De ahí la importancia que tienen actividades como la que este lunes se celebró en la localidad de Bolaños de Campos cuando un centenar de personas mayores de Villavicencio de los Caballeros, con presencia de internos de su residencia de ancianos, Villalán de Campos y el propio municipio anfitrión participaron en la sexta edición del programa Recordar y conocer en una acertada experiencia que une el presente y el pasado por medio de la memoria y el encuentro social.

