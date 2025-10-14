El turismo y la cultura vuelven a unir a Villavicencio, Bolaños y Villalán

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 25, «reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar ... una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural». De ahí la importancia que tienen actividades como la que este lunes se celebró en la localidad de Bolaños de Campos cuando un centenar de personas mayores de Villavicencio de los Caballeros, con presencia de internos de su residencia de ancianos, Villalán de Campos y el propio municipio anfitrión participaron en la sexta edición del programa Recordar y conocer en una acertada experiencia que une el presente y el pasado por medio de la memoria y el encuentro social.

En una agradable y festiva tarde de octubre, el grupo de mayores de los tres pueblos era recibido en la plaza del Ayuntamiento por el alcalde, Alberto Callejo, quien ofició de guía en una visita a la localidad que se inició en la iglesia de San Miguel, del siglo XVIII con una bella portada gótica, que se usa como centro cultural, donde cada año se celebra en enero la popular subasta de San Antón. Más tarde, fue el momento de admirar el bello rollo jurisdiccional, de finales del siglo XVI, antes de avistar las ruinas del castillo-fortaleza medieval, conocido en la localidad como El Palacio, que se localizan sobre un cerro que se eleva en la plaza que se abre frente a la iglesia de Santa María, que también fue visitada por el grupo, admirando sus bellos retablos o el rico artesonado en el sotocoro y fijando su mirada en la escultura del patrón de la localidad, el rey San Fernando III, el Santo. Alberto Callejo también habló a los visitantes de algunas peculiaridades del pueblo con recuerdo del importante movimiento de cooperativismo agrario que existió hace décadas y del que surgió la actual empresa Granja San José, generadora de numerosos puestos de trabajo. La actividad llegó a su fin con la invitación en el teleclub a todos los presentes a un chocolate con churros, dando paso a un entretenido bingo.

El alcalde valoró muy positivamente la actividad por lo que tiene de beneficioso para las personas mayores promoviendo las relaciones sociales, sin olvidar que «es una actividad entre gente que se conoce, entre la que existe relación, de pueblos cercanos, con muchos vínculos». En este sentido recordó que el 20 por ciento de los internos de la residencia Santo Domingo y Santo Eloísa de Villavicencio son de Bolaños y muchos de sus trabajadores también son de la localidad.

Con la colaboración de la Diputación de Valladolid, la Fundación Santo Domingo y Santo Eloísa de Villavicencio de los Caballeros, que en el presente año cumple su medio siglo de existencia, es la responsable de la iniciativa dentro del programa Recordar y conocer, destinado a los internos de la residencia de ancianos que gestiona en la localidad y a personas mayores del mismo pueblo y de los cercanos de Bolaños de Campos y Villalán de Campos con el fin de promover el encuentro de las personas mayores de los tres pueblos y las de la residencia. Este encuentro ha tenido en años anteriores como destino a Mayorga, con visita al Museo del Pan; Rioseco, con viaje por el Canal de Castilla en el barco Antonio de Ulloa; Urueña, con entrada en el Centro Etnográfico Joaquín Díaz, donde el histórico músico, etnógrafo y folclorista hizo de guía de lujo, con paseo por la villa amurallada; Aguilar de Campos, con visita a las casas-cueva y a la iglesia de San Andrés, y Villalón de Campos, con una recorrido por su rollo jurisdiccional, la iglesia de San Miguel y el Museo del Queso.