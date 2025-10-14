El TSJ mantiene la condena a Centeno por Meseta Ski y absuelve a Pariente por prescripción El vicepresidente de Sodeva había sido inicialmente penado con siete años y tres meses de inhabilitación

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TS.JCyL) ha resuelto mantener la condena por el caso Meseta Ski dictada contra el que fuea alcalde de Olmedo y presidente de la Sociedad Provincial de Desarrollo (Sodeva) de la Diputación de Valladolid y, en cambio, ha absuelto al vicepresidente de dicha sociedad, Pedro Pariente, en este caso al considerar prescrito el delito.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL desestima el recurso presentado por Centeno, con lo que mantiene su condena de nueve años y un mes de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delito continuado de prevaricación administrativa, y estima el de Pariente, de forma que este último, que había sido condenado a siete años y tres meses de inhabilitación, ha quedado absuelto, según recoge Europa Press en su portal de noticias.

Meseta Ski era un macrocomplejo de deportes de invierno, cuyo presupuesto inicial ascendía a poco más de cuatro millones de euros y acabó costando a las arcas públicas 12 millones. Después se produjo la demolición parcial de las pistas de esquí artificial levantadas en Villavieja del Cerro, tras tomar firmeza una sentencia judicial que declaraba ilegal el complejo al haber sido construido sobre un monte quemado.