Traspinedo despide las fiestas de San Martín con un entretenido encierro

Traspinedo despidió este domingo sus fiestas de San Martín con un encierro en el que se soltaron todas las reses y hubo mucha emoción al ... quedar algunos novillos dispersos por todo el recorrido.

El festejo comenzó a las 16.30 de la tarde con la suelta del toro salinero de Los Millares, al que engalanaron con cascabeles, y que –como en la suelta del día anterior– dio mucho juego viéndose bonitas carreras. En la plaza embistió contra los palos a un espectador que tuvo que ser atendido de un fuerte golpe en la pierna y en la cara.

Tras hora y media de diversión, finalizaba el encierro y las fiestas taurinas de San Martín, donde se han registrado pocos incidentes y el buen ganado de Pedro Caminero ha ayudado al lucimiento del festejo a pesar de las lluvias caídas los dos días.