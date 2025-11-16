Traspinedo despide las fiestas de San Martín con un entretenido encierro

ValladolidTraspinedo despide las fiestas de San Martín con un entretenido encierro
Un espectador fue atendido por un fuerte golpe de un toro en la pierna y en la cara
Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:11
Traspinedo despidió este domingo sus fiestas de San Martín con un encierro en el que se soltaron todas las reses y hubo mucha emoción al ... quedar algunos novillos dispersos por todo el recorrido.
El festejo comenzó a las 16.30 de la tarde con la suelta del toro salinero de Los Millares, al que engalanaron con cascabeles, y que –como en la suelta del día anterior– dio mucho juego viéndose bonitas carreras. En la plaza embistió contra los palos a un espectador que tuvo que ser atendido de un fuerte golpe en la pierna y en la cara.
Tras hora y media de diversión, finalizaba el encierro y las fiestas taurinas de San Martín, donde se han registrado pocos incidentes y el buen ganado de Pedro Caminero ha ayudado al lucimiento del festejo a pesar de las lluvias caídas los dos días.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión