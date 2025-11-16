El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un joven esquiva la embestida de los novillos.

Ver 20 fotos
Un joven esquiva la embestida de los novillos. Mar García

Valladolid

Traspinedo despide las fiestas de San Martín con un entretenido encierro

Un espectador fue atendido por un fuerte golpe de un toro en la pierna y en la cara

Miguel Ángel Rochas

Miguel Ángel Rochas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:11

Comenta

Traspinedo despidió este domingo sus fiestas de San Martín con un encierro en el que se soltaron todas las reses y hubo mucha emoción al ... quedar algunos novillos dispersos por todo el recorrido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  4. 4

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  5. 5 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  6. 6 Renfe reducirá desde este domingo los tiempos de viaje entre Madrid, Segovia y Valladolid
  7. 7

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo
  8. 8

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  9. 9

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente
  10. 10 Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Traspinedo despide las fiestas de San Martín con un entretenido encierro