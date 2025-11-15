La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo

La localidad vallisoletana de Traspinedo desafió este sábado a la lluvia para mantener vivo el espíritu de la festividad de San Martín. La jornada festiva ... comenzó a las once de la mañana con una capea en el coso de Fuentecilla, donde se soltaron dos toros negros de la ganadería onubense de Los Millares, además de una vaca de Arriazu y otra de la vallisoletana de Eladio Vegas. Dieron los animales un juego desigual, si bien fueron los novillos de Los Millares los que más juego aportaron en una mañana en la que el tiempo dio una tregua y respetó el espectáculo.

A las 16:30 horas estaba programada la suelta de un toro del cajón también de Los Millares, pero el festejo comenzó con 25 minutos de retraso y se celebró pese a la lluvia que caía sin cesar desde primera hora de la tarde, algo que tampoco impidió que numerosos aficionados taurinos acudieran al festejo.

Tras una traca salió 'Salinero', de 438 kilos, pelo salinero, número 89 y guarismo 2, toro de la asociación taurina San Martín de Tours. Era un precioso novillo que no defraudó a pesar de las condiciones en las que estaba el terreno, que hacía que no tuviera la estabilidad deseada. Aún así, el astado tuvo mucha movilidad, acudiendo a los cites y pegando carreras que merecieron la pena.

Después de más de media hora de embestidas y carreras, se procedió a llevar el toro al coso de Fuentecilla en compañía de los bueyes. En la plaza se produjo un momento de peligro, cuando uno de los pastores resbaló ante el pésimo estado del terreno, quedando a merced del morlaco, con la suerte que el animal humilló demasiado y cayó también, de manera que le libró de una cogida.

Una vez encerrado, se dio suelta a una vaca de Luis Algarra, que fue recibida por las jóvenes Jennifer y Eli, componentes de la primera peña taurina femenina La Atalaya, formada este año y que cuenta con 15 miembros, llevándose una gran ovación. La vaca enfiló más tarde hasta el final de la calle, volviendo a subir poco después al lugar donde había salido. En ese momento, se produjo una cogida sin ninguna incidencia debido a un resbalón, pues el agua no daba tregua.

Introducida esta vaca en los toriles, se dio suelta a otro toro, esta vez desde la plaza de toros hacia el recorrido, pero el toro no pasó del primer tramo, por lo que volvió otra vez al coso. Un tiempo después, se le introdujo en los toriles y se dio por finalizado el festejo.