Transportes inicia la rehabilitación del puente sobre la A-6 en Medina del Campo La actuación cuenta con un presupuesto de 1.361.301,27 euros y tiene por objeto la mejora de la seguridad estructural y funcional

El Norte Valladolid Viernes, 29 de agosto 2025, 10:55

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará próximamente las obras de rehabilitación del puente situado sobre la A-6, en el kilómetro 156,303, en Medina del Campo (Valladolid), con un presupuesto vigente de 1.361.301,27 euros y tiene por objeto la mejora de la seguridad estructural y funcional.

Se van a realizar trabajos de regeneración estructural y de sustitución del sistema de contención del puente sobre la A-6. En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde el 1 de septiembre, a las 10 horas, hasta el 21 de noviembre, a las 13 horas, se procederá al corte del Enlace 156 de la A-6.

En el mismo periodo de tiempo, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, se procederá al corte de una de las calzadas de la A-6. Se desviará el tráfico por la calzada contigua mediante los pasos de mediana situados en los km 155,7 y 156,950.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados.