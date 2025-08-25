El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Ana María Torres frente al local de su tiendecita de Corcos del Valle Carlos Espeso

Valladolid

La 'Tiendita' de Corcos del Valle se convierte en punto de reunión de la zona

Inaugurada en 2022, es escala obligada para vecinos, ciclistas, cazadores o agricultores

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:33

En Corcos del Valle hacía más de treinta años que no había una tienda. Los vecinos tenían que desplazarse a pueblos cercanos o esperar a ... los vendedores ambulantes para hacerse con lo más básico, como el pan, la fruta o los congelados. Todo cambió en 2022, cuando abrió La Tiendita del Valle, un pequeño negocio que, en apenas dos años, se ha convertido en punto de encuentro para los corqueños y también para numerosos trabajadores y gentes de paso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  3. 3 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  4. 4 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  5. 5

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  6. 6 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  7. 7 Una familia pionera en bautizos civiles en Valladolid: «Fue un día especial para presentar a Cloe»
  8. 8 Detenido por aprovechar las visitas a sus abuelas para robarles: «Es problemático y siempre miente»
  9. 9

    Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones
  10. 10

    Aficrovall: la lucha cotidiana en Valladolid contra un dolor que se vuelve eterno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La 'Tiendita' de Corcos del Valle se convierte en punto de reunión de la zona

La &#039;Tiendita&#039; de Corcos del Valle se convierte en punto de reunión de la zona