La Hieloneta despacha hielo a las peñas de Torrelobatón

Valladolid

Profesionales itinerantes, donde otros no llegan

Vendedores de hielo o de muebles, podólogos, afiladores o trabajadores sociales, entre otros, recorren cada día la provincia para prestar servicio a los municipios

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:51

En los pueblos de Valladolid, el ritmo cotidiano lo marcan las visitas de los profesionales ambulantes. A las diez aparece el panadero, una hora más ... tarde el pescadero y, hacia el mediodía, el jamonero. Su llegada suele anunciarse con el claxon del furgón, el chiflo inconfundible del afilador o los altavoces que pregonan melones, canalones o la recogida de chatarra. Son oficios imprescindibles, sin los cuales la vida en el medio rural resultaría mucho más difícil.

