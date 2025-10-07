El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rosario Cela junto a sus hijos, su nuera y sus nietas, el día de su cumpleaños El Norte

Valladolid

Rosario Cela Riol llega a 100 años en Mayorga tras conocer al robot Nuka

La mayorgana tuvo una emotiva fiesta sorpresa en la residencia de personas mayores San Lázaro en la que vive

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 06:59

Comenta

Poder acariciar el suave pelo de un robot con forma de cría de foca pudiera parecer hasta hace muy poco un hecho de ciencia ficción ... para una persona que nació en 1925, extraído de una de las novelas e Isaac Asimov o de Ray Bradbury. Sin embargo, se ha hecho realidad este fin de semana en la veterana mayorgana Rosario Cela Riol, que ha podido tener entre las manos al robot Nuka, para mirar a sus ojos y sentir sus sonidos y vibraciones, como protagonista del proyecto piloto de la Universidad de Tarragona para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en una investigación para la que ha sido elegida la residencia San Lázaro de Mayorga, en la que vive Rosario, con el gran aliciente de que, este domingo, llegaba al siglo de vida.

