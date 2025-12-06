Medina de Rioseco se viste de Navidad

Medina de Rioseco ya vive el mejor ambiente de la Navidad. A media tarde de este sábado, la plaza Mayor, ante numerosos vecinos y visitantes, ... acogía el encendido de las luces, que estuvo precedido de la exhibición de gimnasia rítmica del niño Mario Collantes, que se ha proclamado recientemente campeón de España de la Copa Base Individual. A los miembros del órgano de participación infantil les correspondió realizar la cuenta atrás para que las luces de encendiesen, volando al cielo algunos farolillos de los deseos, ya que otros no lo pudieron hacer por el viento que hacía.

También fue el momento de la apertura del mercado navideño que, por tercer año, abrirá sus puertas durante todas las fiestas con casetas de venta de productos navideños, de artículos de broma, dulces, disfraces o velas, sin que falte el poder degustar un chocolate con churros. Los más pequeños podrán disfrutar de diversas atracciones, como un tren navideño. A continuación, con la alegría de los muñecos de animación, con un árbol de Navidad, un muñeco de nieve y Micky, se pudo disfrutar de la singular y bella decoración floral que, una vez más, engalana la calle Mayor, con columnas y arcos luminosos, pero también del largo tren de la ilusión, que ha instalado la Asociación de Empresarios, desde la calle Mayor hasta la plaza, con la maquina y sus numerosos vagones de cada uno de los establecimientos, bellamente adornados con motivos florales. Los villancicos cantados por Cristina Lázaro y una sabrosa chocolatada pusieron el mejor broche al inicio de la Navidad en la Ciudad de los Almirantes.

El mercado navideño está dentro de un completo programa de actividad de Medina de Rioseco como Ciudad Europea de la Navidad y que este domingo, a las 13.00 horas, tendrá su primer cita en el Teatro Principal con el concierto de música del grupo Atrombicordes, de la Escuela Municipal de Música de Alcobendas, que interpretará célebres zarzuelas o pasodobles junto a canciones de Mecano o Abba. Un programa navideño en el que no faltarán el Museo Temporal de los Belenes, el cine, el teatro, los talleres infantiles, las acciones solidarias, la animación de calle, los cuentacuentos, las actuaciones musicales, los hinchables, los conciertos musicales, las actuaciones musicales o la Carrera de las Cuatro Catedrales, siendo la fecha más importante el 5 de enero cuando lleguen a la Ciudad de los Almirantes los Reyes Magos a bordo del barco Antonio de Ulloa surcando las aguas del Canal de Castilla. Fue precisamente este mágico momento el que centró el proyecto Medina de Rioseco. Puerto Fluvial de los Reyes Magos, por el que la Ciudad de los Almirantes fue declarada en noviembre de 2017 Ciudad Europea de la Navidad.

Durante siglos Medina de Rioseco fue ciudad europea con sus ferias y mercados en los que se daban citas reyes, banqueros, mercaderes, cambistas y caballeros. Fue parada en el Camino de Santiago para los peregrinos que caminaban a la tumba del apóstol. Fue puerto interior del gran granero castellano. Ahora es puerto de sueños e ilusiones al recibir a sus Majestades de Oriente.

Es curioso que Medina de Rioseco, que fue sede de los Almirantes de Castilla, los que controlaban la flota y puertos de Castilla, hasta donde los hombres de la Ilustración llevaron las aguas del Canal de Castilla para traer prosperidad al corazón de las tierras castellanas, ahora se haya convertido en el puerto fluvial de los Reyes Magos, hasta donde cada 5 de enero llegan cargados de ilusiones para grandes y pequeños, «pero también de esperanzas para una tierra que necesita de nuevas iniciativas que luchen contra la despoblación, que atraigan desarrollo económico y social, que sean fuente de vida, la misma que cada año traen los Magos de Oriente», según se hacía constar en el proyecto por el que Medina de Rioseco recibió la distinción de Ciudad Europea de la Navidad.