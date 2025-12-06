El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

De nuevo llamó la atención el encendido del gran árbol de Navidad de luces que preside el mercado navideño de la plaza Mayor de Rioseco Miguel G. Marbán

Valladolid

Medina de Rioseco se viste de Navidad

El encendido de las luces y la apertura del mercado navideño dan inicio a un completo programa de actividades

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:06

Medina de Rioseco ya vive el mejor ambiente de la Navidad. A media tarde de este sábado, la plaza Mayor, ante numerosos vecinos y visitantes, ... acogía el encendido de las luces, que estuvo precedido de la exhibición de gimnasia rítmica del niño Mario Collantes, que se ha proclamado recientemente campeón de España de la Copa Base Individual. A los miembros del órgano de participación infantil les correspondió realizar la cuenta atrás para que las luces de encendiesen, volando al cielo algunos farolillos de los deseos, ya que otros no lo pudieron hacer por el viento que hacía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

