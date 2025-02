Los quintos de Tordehumos viven la emoción de la carrera de cintas a caballo

Tordehumos vivió este sábado una de sus tradiciones más arraigadas con la celebración de la popular carrera de cintas de los quintos, que cada año tiene lugar con motivo de las fiestas patronales de Las Candelas. A media mañana, en un agradable día de sol, ... los jóvenes Martina Sahagún, Manuel Figueros, Víctor Martín, María Revuelta, Miguel Busnadiego, Pelayo Gutiérrez y Sandra Díez, la mayoría montados en sus caballos, se reunían en la plaza Mayor, desde donde, acompañados de las autoridades y gran cantidad de vecinos, familiares y allegados, del la reina, dama y príncipes de las fiestas y la música de los dulzaineros Zarabandos, llegaban hasta la laguna, lugar donde se iba a celebrare la carrera de cinta y donde ya esperaba gran cantidad de vecinos, amigos y familiares. Como manda la tradición, los quintos llevaban entre su indumentaria un colorido poncho de lana y un sombrero de paja en el que iba colocada un carta de la baraja, que, según la fecha de nacimiento de cada quinto, iba a establecer el orden en la carrera. También llevaban el palillero, especie de punzón o buril de madera, para intentar sacar las cintas.

Una vez en la laguna, los quintos pasaron una y otra vez al galope intentando introducir el palillero en la argolla que asomaba en el cajón. Cuando algún jinete lograba conseguir una cinta, ante el aplauso del púbico, la lucía al aire durante unos metros con la mano en alto, y una vez aprobada por la autoridad, que ayer recayó en el alcalde, Agapito Bravo, pasaba a regalarla a algún familiar o amigo. Como es tradicional, en el cajón había algunas cintas con un especial simbolismo, muy apreciadas por los jinetes. Mientras que una llevaba los colores de la bandera nacional, que al ser sacada sonó el himno nacional, otra fue una cinta multicolor y de mayor tamaño, llamada «la pega», que, una vez sacada, fue rasgada y repartida entre todos los quintos. También hubo dos cintas bordadas con el presente año, y que posteriormente fueron ofrecidas como recuerdo a la Virgen de las Candelas y al Cristo de la Vega. Con esta carrera, los quintos, con gran tristeza, ponían fin a su año de quintos, que comenzó en 2024 con el Día de la Leña, que se celebrará el 1 de marzo con los quintos de este año.

Muchos de estos quintos no han nacido en Tordehumos, pero mantienen, con ilusión, la tradición de sus padres, que acompañan con gran orgullo a sus hijos. Por eso, para algunos, subirse al caballo ha sido toda una meritoria experiencia pues no lo habían hecho antes, por lo que han tenido que practicar durante el pasado verano, como es el caso del joven Víctor Busnadiego, cuyo padre, José María Martín, explicó que «antes estábamos más acostumbrados al campo, a estar en contacto con los animales, a subirnos a un burro o un caballos. La quinta Martina Sahagún, que vive en Madrid, mostró su tristeza porque su año de quintos llegara a su fin, «porque los hemos pasado muy bien»; pero van poder continuar juntos porque la mayoría son de la misma peña y con los demás han hecho muy buenas migas. A su lado estaba su padre, Antonio Sahagún, quien manifestó «estar encantado de que la tradición continúe», señalando que «esto lo cuentas en Madrid y no se lo creen». Además indicó que a sus hijas les encanta Tordehumos, en el que pasan los meses del verano. Martina fue la que sacó la primera cinta de la mañana y no tardó en entregársela a su abuela ahumada Rosario Olea. El alcalde, Agapito Bravo, defendió «la conservación de las tradiciones como parte de la identidad de la localidad».

Por la tarde, los más pequeños, se iniciaban en la tradición al participar en su particular carrera de cintas sobre sus bicicletas. A continuación, fue el turno de las risas con los payasos Alonso y hermanos Rampín, que dio paso a los tradicionales fuegos artificiales y al toro de fuego. La marcrodiscoteca Cubalibre Experience puso el mejor ambiente festivo por la noche. Hoy domingo será el día grande de las fiestas con la celebración de la festividad de la Virgen de las Candelas. A media mañana, la bendición de las velas de los cofrades dará inicio a la procesión, en la que la imagen de la patrona y alcaldesa perpetua será portada a hombros por distintas calles del municipio. A continuación, se celebrará la misa, a la que seguirá un vino español. Por la tarde, tendrá lugar la actuación del grupo Dos de Picas. La orquesta Azabache, en dos sesiones, pondrá fin a la jornada festiva. El lunes será el último día de las fiestas con la carrera de cintas de solteros y casados, por la mañana, y la actuación de canción española a cargo de María Rubí, por la tarde, en un acto durante el que se llevará a cabo el homenaje a la persona de mayor edad, que este año recaerá en la vecina Allen Pajares.