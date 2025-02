Carmen Collazos ensalza la participación asociativa en el pregón de Tordehumos

Recordar es volver a vivir. Son las palabras con las que la directora de Educación Infantil y Primaria del Colegio Santa María la Real de Huelgas de Valladolid, Carmen Collazos, inició este viernes el pregón con el que arrancaron las fiestas de Tordehumos en ... honor a la Virgen de las Candelas, patrona y alcaldesa perpetua de la terracampina localidad. En el mismo acto, se coronó a la joven Sofía Olea, como reina de las fiestas; a Nadia Martín como dama de honor, y a Pablo del Caño y Vera Pajares como príncipes infantiles.

A sus 45 años y natural de Tordehumos, Carmen Collazos, en el Centro Cultural San Miguel, ante numerosos vecinos y allegados, llevó a cabo un emotivo recorrido por toda su vida con especial parada en los recuerdos que la ligan a su localidad natal, trayendo al presente su infancia y juventud, con los juegos, las escuelas de arriba y abajo, el colegio de Villabrágima, el instituto de Rioseco, las fiestas de los pueblo o las de Tordehumos, con su primera peña con las amigas, y su año de quintos con el día de la leña, pero sin correr las cintas por el miedo que le daban los caballos.

Además recordó su labor como catequista a los 17 años, algo que continúa haciendo hoy en día en su parroquia de Valladolid. Un tiempo de juventud en el que también llegaron inquietudes asociativas, siendo la primera y única mujer presidenta de la importante asociación local del Cristo de la Vega en una decisión tomada por el resto del equipo de la directiva, que eran todos hombres, en todo honor, «más en una época en la que la presencia de las mujeres en cargos de responsabilidad estaba empezando a aflorar en nuestra sociedad». Además de las actividades que ya tenía la asociación, la nueva directiva inició los grupos de teatro y jotas, siendo de destacar la puesta en funcionamiento de la biblioteca Gustavo Martín Garzo.

Después llegarían sus estudios universitarios con licenciatura en Filología Inglesa, tras los que se fue a Irlanda para estar un año trabajando de au pair en una experiencia que recomienda «para aprender además de otro idioma, de otras culturas y formas de vida y, sobre todo, para valorar lo que tenemos». De regreso a España trabajaría en una academia, a la par que estudio magisterio en la especialidad de inglés, no tardando en dar clase en el colegio en el que ya lleva 16 años y en el que en los dos últimos ha sido su directora de Educación Infantil y Primaria.

La pregonera también recordó cómo, en el año 2008 años, participó en la fundación del Centro de Iniciativas Turísticas Mirador de Campos, en el que fue su vicepresidenta, asegurando que, tras más de 10 años en juntas directivas de asociaciones velando por la cultura, el arte, las tradiciones y las costumbres de su pueblo natal, había valido la pena, porque «Tordehumos merece la pena, siempre». Un amor por su pueblo que reconoció haber heredado de su padre, Alejandro Collazos, quien participó muy activamente en la vida asociativa del pueblo en la cámara agraria, Ayuntamiento o en la asociación de la 3º edad. Por eso, «porque sé que me está viendo», le quiso agradecer que «me inculcara desde pequeña ese amor por Tordehumos, esas ganas de hacer cosas por y para los demás de manera altruista y desinteresada, dedicando tu tiempo a los demás, quitándotelo al descanso o a la familia». También tuvo palabras de agradecimiento para su madre, Ana María Fernández, que junto a su hermano Rafa, sigue viviendo en el pueblo.

Al final del pregón, Carmen Collazos expresó que «las cosas importantes de la vida se aprenden en casa, en la familia», señalando que ella ha tenido mucha suerte «porque los valores que me han transmitido mis padres se me han grabado en el alma y son la insignia de mi vida: trabajo, esfuerzo, honestidad, resiliencia, empatía y mucho amor». Además, dio las gracias a su marido, Santi, y a sus hijos, Leire y Rubén, «por su infinita paciencia y su amor incondicional, incluso en los momentos en los que les he robado tiempo», mostrando su orgullo de haberles transmitido el amor por Tordehumos, su historia, sus tradiciones y su esencia. También dio las gracias a Gustavo Hernández, «pareja inseparable en toda esta andadura de mi vida asociativa, al que considero un gran amigo y del que he aprendido mucho y sigo aprendiendo por el camino de la vida».

Hoy sábado los quintos protagonizarán la tradicional carrera de cintas al son de las músicas de los dulzaineros Zarabandos. El domingo, será el día más importante de las fiestas con la celebración de la festividad a de la Virgen de las Candelas, que saldrá en procesión por las calles de la localidad.