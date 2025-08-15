El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El chúndara avanza por la calle Derecha Al Coso con saltos y cánticos.

Ver 26 fotos
El chúndara avanza por la calle Derecha Al Coso con saltos y cánticos. Aída Barrio

Provincia

El primer chúndara inunda Peñafiel de música y tradición

Cientos de peñafielenses y forasteros vuelven a llenar la localidad vallisoletana en el primer pasacalles de las Fiestas de San Roque

Lucía San José

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:01

Poco más de quinientos metros, dos horas de recorrido, un pasodoble inconfundible, 'La Entrada', y cientos de personas que cantaban a coro: «chúndara, tarata chúndara». ... Desde la plaza de España comenzaba un año más este emotivo desfile que cada año atrae a más jóvenes de toda la comunidad. Un día en el que Peñafiel se convierte en un escenario único de música y celebración durante las Fiestas de San Roque.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  2. 2

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  3. 3

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  4. 4 Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid
  5. 5

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  6. 6

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  7. 7 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  8. 8

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  9. 9

    La alcaldesa de San Román tras el atropello mortal: «Estamos consternados por lo ocurrido»
  10. 10 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El primer chúndara inunda Peñafiel de música y tradición