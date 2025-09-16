El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El mayorgano Alberto Pérez Castellanos en el desempeño de su profesión como periodista El Norte

El periodista Alberto Pérez Castellanos pregonará las fiestas de Mayorga

El pregón se celebrará este viernes, a las 21.00 horas, en el Casa de Cultura, en un acto en el que además tendrá lugar la proclamación de las festeras

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:36

Mayorga se dispone a vivir los días más importante de su particular calendario festivo con la celebración de las fiesta patronales en honor a Santo ... Toribio de Mogrovejo, que tendrán, sin duda alguna, el momento más álgido la noche del 27 de septiembre cuando cientos de pellejos quemen en la Procesión Cívica del Vítor, en una centenaria tradición declarada de Interés Turístico Nacional. Las fiestas tendrá su inició oficial este viernes con el pregón, que será pronunciado por el periodista mayorgano Alberto Pérez Castellanos en un acto que tendrá lugar a las 21.00 horas en la Casa de Cultura.

