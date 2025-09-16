El periodista Alberto Pérez Castellanos pregonará las fiestas de Mayorga

Mayorga se dispone a vivir los días más importante de su particular calendario festivo con la celebración de las fiesta patronales en honor a Santo ... Toribio de Mogrovejo, que tendrán, sin duda alguna, el momento más álgido la noche del 27 de septiembre cuando cientos de pellejos quemen en la Procesión Cívica del Vítor, en una centenaria tradición declarada de Interés Turístico Nacional. Las fiestas tendrá su inició oficial este viernes con el pregón, que será pronunciado por el periodista mayorgano Alberto Pérez Castellanos en un acto que tendrá lugar a las 21.00 horas en la Casa de Cultura.

Nacido en Mayorga en 1981, hijo de Donato Pérez y Jennifer Castellanos, Alberto ha mamado las fiestas del Vítor «desde que tengo recuerdo». Es licenciado en Comunicación Audiovisual y postgrado en Locución Audiovisual por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster en Comunicación en Moda y Belleza por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Ha ejercido como redactor en Marca Tv y Unidad Editorial, y también como editor, presentador y director de programas en Televisión Castilla y León y La Sexta, donde también ha sido responsable o parte del equipo de programas documentales. Ha sido coordinador de la redacción de F1 en España en Movistar Plus y Dazn, y creador y colaborador de varios portales sobre motor y automovilismo. También ha ejercido de locutor de anuncios, documentales y vídeos corporativos, siendo también colaborador en radio y columnista en prensa. Desde 2025 trabaja como periodista en el periódico Leonoticias.com, del Grupo Vocento. Como escritor ha publicado diversos relatos y participado en numerosos concursos literarios, siendo finalista en varios de ellos.

En referencia a su nombramiento como pregonero de las fiestas de su localidad natal, Pérez Castellanos manifestó que «es un gran orgullo y honor que hayan pensado en mí», aunque señalando que «da un poquito de vértigo, no deja de ser tu pueblo, tu familia, tus amigos, tu gente, es el lugar en el que has estado toda la vida», por eso espera «hacer un buen papel, que todos estén contentos y empezar a disfrutar las fiesta de una forma muy especial, y en mi caso un poco más».

Respecto al pregón, el periodista, que expresó que «quiero hacer algo distinto, con otro toque», adelantó que quiere que sea un homenaje a muchas personas, «en especial a las que ya no están entre nosotros, porque cuando vas teniendo años, vas echando de menos a muchos vecinos, familiares y amigos». Miembro de la peña Cotarro, aunque no suele quemar pellejos por una mala experiencia que tuvo, al pregonero le gusta meterse entre los pellejos, ir delante o detrás, ayudar a familiares y amigos que sí que queman o coger un varal. Aún así no descarta en un futuro «volver a quemar». Por ahora, su esposa, la zamorana Olga Martínez, ya conoce la centenaria tradición mayorgana, a la vez que espera que Julia, su hija de tres años, también la viva en un futuro.

El alcalde, Alberto de la Viuda, explicó que «muchos años buscamos gente vinculada con Mayorga y, en la gran mayoría, hijos o nietos del municipio que son periodistas o trabajan en prensa o televisión, y este año pensamos en Alberto Pérez Castellanos, ya que es periodista, nacido en Mayorga, que vivió en el municipio su infancia y juventud, que han estado marcadas por Mayorga».

Tras el pregón, se llevará a cabo la proclamación de las jóvenes mayorganas Lara Valdivieso, Carla Marcos y Yohana Rodríguez como festeras de 2025. El sábado, a la 17.00 horas, comenzará el encierro por el campo, y el domingo, a las 18.00 horas, se celebrará el XXI Concurso de Cortes Villa de Mayorga. Será el vienes cuando, a media tarde, tenga lugar el inicio oficial de las fiestas con el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento. Poco después, empezará el desfile de peñas, que llenará la calle Derecha, antes de que se celebre el primer encierro al estilo de Mayorga, declarado de Interés Turístico Regional.