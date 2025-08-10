Peñaflor de Hornija se vuelca con la Marcha contra el Cáncer Inmersos en la celebración de su Semana Cultural, los peñaflorinos celebran su IV Marcha con gran éxito de participación

Laura Negro Valladolid Domingo, 10 de agosto 2025, 13:00

Peñaflor de Hornija vivió este sábado una jornada marcada por la solidaridad y el compromiso con la lucha contra el cáncer. Más de 300 personas participaron en la IV Marcha Local contra el Cáncer, una cita que se convirtió en todo un éxito de participación y recaudación, y que llenó de color verde las calles de la localidad.

La marcha arrancó en la plaza del Cristo de las Eras, donde se congregaron vecinos y visitantes de todas las edades para dar el pistoletazo de salida. El recorrido, de seis kilómetros, permitió disfrutar del entorno del municipio en un ambiente festivo en el que no faltaron las muestras de apoyo mutuo. La meta, situada en el parque infantil, recibió a los participantes con música, vítores y el calor del público.

Los establecimientos locales y el propio Ayuntamiento contribuyeron activamente para que la jornada fuera un éxito tanto en lo organizativo como en la recaudación de fondos, que se destinarán íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer. Tras la caminata se procedió al sorteo de más de medio centenar de lotes de regalos donados para la ocasión por numerosas empresas del municipio y de la comarca.

Esta marcha se enmarca dentro de la Semana Cultural de Peñaflor de Hornija, que cuenta con un programa que combina deporte, convivencia y cultura con talleres de juegos intergeneracionales, gymkanas, cine, actuaciones musicales y una misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción.