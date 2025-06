La peña El Ruedo, seis décadas en la brecha festiva iscariense

C. C.

El presente 2025 se cumplen 60 años del nacimiento de una de las tres peñas más emblemáticas de Íscar, El Ruedo, convertida de unos años a esta parte en asociación. Una peña que tiene sus comienzos allá por 1965 cuando todavía las fiestas de la villa maderera no gozaban del calificativo de populares, sino patronales, se celebraban a finales de septiembre, en lugar de a primeros de agosto, y tenían como santo patrón al Arcángel San Miguel.

Con tal motivo, una cuarta parte de sus habituales componentes, ataviados de pantalón y camisa blanca y el pañuelo rojo oficial al cuello, se han reunido este sábado en el parque de Cristo Rey, en el área recreativa de Puenteblanca, para festejar el llegar a tan significativa edad degustando una gran paella, elaborada con lo mejor de los corrales y los mares, y una agradable sobremesa en un sano ambiente de camaradería para ir calentando motores de cara a una nueva edición de las fiestas que ya están casi a la vuelta de la esquina.

Peña que hace ya diez años tuvo el honor de pregonar las fiestas y descubrir la placa de una calle del viario urbano que lleva su nombre, que nació al amparo de aquellos primeros pozales, origen de las actuales peñas. Nacimiento durante el periodo comprendido entre los años 1965 y 1970 merced a la amistad de trece chavales que hoy rondan los 75 años, Agustín Muñoz 'Chaqueta', José Luis Calero 'Blas', José Antonio Rico 'Minero', José Labajos, Agustín Zarzuela, Juan Martín 'Titito', Jesús Martín, los mellizos Ángel y Eduardo Gascón, Santiago Gómez 'Bocigas', Julián Sánchez 'Mosaiquero' y Ángel Martín 'Angelín', estos tres últimos ya fallecidos, a los que les unía la edad, la amistad y en algún caso hasta parentesco, a los que en los años sucesivos se irían sumando otros más hasta alcanzar a una cifra superior a los treinta.

Unión con El Rayo

Años después, tras de varias reuniones y acuerdos entre ambas partes, se unió a El Ruedo otra de las peñas que gozaba de fama en la villa maderera por entonces como era El Rayo, alcanzando los ochenta componentes. Una cifra que ya daba económicamente para contratar música con la que animar al personal, optando inicialmente por dos dulzaineros.

La progresiva incorporación de nuevos peñistas y el cambio de tendencias musicales de los años 70 harían que en los años sucesivos los encargados de animar y amenizar los pasacalles y bailes en el local fueran los músicos de una charanga de la vecina localidad de Portillo, hasta que el año 1976 entra en escena Julián Bretón 'Makoki el Can', un riojano que con su charanga-grupo Vela lleva encargándose de animar desfiles, pasacalles, bailes, etc. hasta la fecha.

De forma espectacular unos años y más moderada otros, la peña ha ido creciendo hasta alcanzar la cifra de 270 componentes durante el periodo que va de 1980 a 1990. En la actualidad, no sin dejar de animar cada año a jóvenes y mayores mediante campañas de captación a que se sumen a la peña por lo que esta representa en el conjunto de la fiesta, el número de componentes se mueve un año con otro en algo más de tres centenares.

Primera Madrina y Míster

Sesenta años de fiestas, de las que han participado muchas personas, alguna de la cuales desgraciadamente ya no están vivas, que han estado presente desde el recuerdo durante la celebración cumpleañera y lo estarán los días festivos en cada actividad que se programe. Seis décadas en la brecha festiva que se recogen entre la memoria particular de los muchos que durante todo este periodo han permanecido fieles a la peña, como ahora lo son sus hijos y sus nietos, y en un sinnúmero de álbumes.

Recuerdos como la designación de la que fue primera Madrina, Rosaura García López, a principios de los años 70 o los primeros Míster, Roberto Gascón, Sergio Martín y Alfonso Álvarez el año 2003; aquellos concursos de embellecimiento de locales y campeonatos de fútbol masculinos y femeninos entre peñas; el diseño y montaje de las carrozas y las divertidas y mordaces pancartas que acompañaban cada desfile; los festivales donde los más osados de la peñistas mostraban sus dotes toreras ante vaquillas; verbenas y bailes veraniegos, etc., que como bien indican algunos de aquellos fundadores, no hubieran sido posible de no haber contado con la colaboración de empresas, establecimientos y entidades a las que la peña estará siempre agradecida.

Convertida desde hace 17 años en asociación cultural, sin olvidar sus orígenes festivos y la esencia que la ha caracterizado, hoy la peña El Ruedo es un motor dinamizador de la vida socio-cultural iscariense organizando desde el año 2008 el denominado 'Octubre Cultural' en el que programa, además de una o varias exposiciones, una serie de conferencias y charlas sobre temas de interés para el conocimiento general a cargo de destacados profesionales y personas de relevancia que tienen en común la peculiaridad de pertenecer o estar vinculadas de alguna manera a la peña o a Íscar.

