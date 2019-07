El pedrajero 'Guindi' se impone en el concurso de cortes de Matapozuelos

El pedrajero Pablo Martín 'Guindi' se hizo este sábado en Matapozuelos con su séptima victoria este año, en una final en la que se impuso al segoviano Jorge Gómez, segundo clasificado y único recortador que optó por la suerte de saltos, todos ellos espectaculares y algunos con tirabuzón incluido. Javier Daganzo quedó en tercer lugar y José Manuel Medina 'Zorrillo' obtuvo la cuarta plaza.

«Ha sido un concurso muy difícil, como todos, porque para ganar ahora mismo te tienes que dejar la piel, tienes que arriesgar al máximo. La final ha sido un toro complicado que he intentado poner en cada burladero, pero en uno apretaba, en otro frenaba y al final le he bajado abajo, le he dado carne y me he podido hacer con él», afirmó el campeón tras recoger el trofeo de manos del alcalde de Matapozuelos y presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

'Guindi' recogió su premio solo 24 horas después de quedar subcampeón en la semifinal de España, que tuvo lugar el viernes en la plaza de toros de Las Ventas en Madrid, y que le da el pase a la final que se celebrará en octubre. «Estoy muy contento con la trayectoria que llevo este año. El viernes fui subcampeón en la semifinal de España en la plaza de toros de Las Ventas y hoy campeón en Matapozuelos. Con este llevo siete concursos ganados este año y varios segundos», indicó.

Una docena de los mejores recortadores del país, con un cartel formado por veteranos y noveles, hicieron parada este sábado en Matapozuelos para participar, a las 19:00 horas, en un espectáculo que forma parte de la programación de las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena, que comenzaron el pasado jueves.

Con tres novillos de Astolfi, de la finca Toropasión, en la fase clasificatoria y uno negro para la final, en esta ocasión de Los Galos, el concurso entretuvo a un público que llenó algo más de media plaza. El primero, muy bonito y noble, hizo lucirse al grupo formado por 'Zorrillo', Saúl Rivera, Iván Gómez y Óliver García.

Grupo más competitivo

El segundo grupo tuvo menos suerte con el animal, y tanto el campeón, 'Guindi', como sus compañeros Javier Daganzo y los locales Víctor Hernández y Carlos Íscar decidieron no alargar mucho más de lo necesario sus rondas. Se trataba de un novillo peligroso, incómodo, al que no se le podía quitar ojo porque corría hasta chocar contra las tablas.

En esta fase clasificatoria, el grupo más competitivo fue el último, formado por el bicampeón de la Liga de Corte Puro 2013 y 2016, Cristian Moras; el séptimo clasificado de la Liga Toropasión, Jorge Gómez, muy espectacular y valiente con sus saltos; el bicampeón de España y campeón de Las Ventas 2015, Jonatan Estébanez 'Peta' y el finalista del Campeonato de España del pasado año, Sergio García 'Tororo'.

Tras el concurso de recortes, a los aficionados taurinos todavía les quedaba el encierro que estaba previsto que tuviera lugar al filo de la medianoche, además de los encierros del domingo, tanto por la mañana como por la tarde. Otro de los espectáculos taurinos esperados, sobre todo por las peñas, es el Gran Prix, que tendrá lugar mañana lunes 22 de julio y que reunirá a varios equipos que tendrán que superar una serie de pruebas y sortear las embestidas de las vaquillas.