Una de las vacas persigue a un caballista durante el encierro El Norte

Palazuel vive un buen encierro por el campo con más de un centenar de caballistas

Este domingo se celebrará la primera de las sueltas de la popular vaca enmaromada

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:43

Palazuelo de Vedija celebró este viernes en el segundo día de sus fiestas patronales en honor a San Mauricio el encierro por el campo, ... en el que participaron más de un centenar de caballistas. Una vez más, un gran número de vecinos y visitantes siguieron el festejo desde el alto de San Mamés, en el mismo pueblo, a escasos metros del conocido como pago de El Prado, a la salida del pueblo, junto al regato Marrandiel, donde el empresario y matador de toros César de Castro Manrique, de Weimar Toros, soltó, con un intervalo de varios minutos, dos excelentes vacas bravas, que provocaron atractivas arrancadas del gusto de los caballistas. De nuevo, el encierro fue seguido por cientos de vehículos.

Palazuel vive un buen encierro por el campo con más de un centenar de caballistas