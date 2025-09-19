Palazuel vive un buen encierro por el campo con más de un centenar de caballistas Este domingo se celebrará la primera de las sueltas de la popular vaca enmaromada

Una de las vacas persigue a un caballista durante el encierro

Palazuelo de Vedija celebró este viernes en el segundo día de sus fiestas patronales en honor a San Mauricio el encierro por el campo, ... en el que participaron más de un centenar de caballistas. Una vez más, un gran número de vecinos y visitantes siguieron el festejo desde el alto de San Mamés, en el mismo pueblo, a escasos metros del conocido como pago de El Prado, a la salida del pueblo, junto al regato Marrandiel, donde el empresario y matador de toros César de Castro Manrique, de Weimar Toros, soltó, con un intervalo de varios minutos, dos excelentes vacas bravas, que provocaron atractivas arrancadas del gusto de los caballistas. De nuevo, el encierro fue seguido por cientos de vehículos.

El programa del sábado se iniciará con mucha diversión para los más pequeños con hinchables y toro mecánico. El vermú estará amenizado por Dj Jefe, dando comienzo a una tarde en la que un paseo de minibueyes será el mejor preámbulo a la primera suelta de la popular vaca enmaromada, con la que la emoción regresará a las calles de la localidad. Tras el festejo, en la calle Plata, la peña La Bodega II celebrará su trigésimo aniversario con el concierto de Los Síntomas. La jornada llegará a su fin con los fuegos artificiales y las músicas de Dj Jefe.

